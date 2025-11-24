Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किराए को लेकर शख्स ने कैब चालक पर चाकू से किया ताबड़तोड़ वार, बैग गाड़ी में छोड़कर फरार हुआ आरोपी

    By Vinit Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:01 PM (IST)

    गाजियाबाद के मेरठ तिराहे पर किराए को लेकर हुए विवाद में एक सवारी ने कैब ड्राइवर पर चाकू से हमला कर दिया। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावर की तलाश शुरू कर दी है, जो घटना के बाद अपना बैग मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। कैब ड्राइवर दिल्ली से गाजियाबाद के लिए बुकिंग पर था।

    prefferd source google
    Hero Image

    किराए के रुपयों को लेकर हुए विवाद में सवारी ने कैब चालक को ताबड़तोड़ चाकू मार दिए। 

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मेरठ तिराहे पर सोमवार शाम किराए के रुपयों को लेकर हुए विवाद में सवारी ने कैब चालक को ताबड़तोड़ चाकू मार दिए। चालक को लहुलूहान हालत में छोड़कर आरोपित कार में ही अपना बैग छोड़कर मौके से फरार हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस का कहना है कि चालक के स्वजन की शिकायत के आधार पर नंदग्राम पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के सीलमपुर निवासी 35 वर्षीय अर्जुन सिंह कैब चालक हैं। पुलिस के मुताबिक सोमवार दोपहर सुरेंद्र ने आफलाइन बुकिंग पर एक युवक को दिल्ली के शास्त्री पार्क से गाजियाबाद छोड़ने के लिए कैब में बैठाया। कैब जब मेरठ तिराहे पर पहुंची तो दोनों में रुपयों को लेकर विवाद हो गया। जिससे आक्रोशित कैब में सवार युवक ने सुरेंद्र सिंह पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए। सुरेंद्र के साले अर्जुन ने बताया कि चाकू उनके जीजा की गर्दन और पीठ में लगे हैं।

    लहूलुहान हालत में सुरेंद्र सिंह खिड़की खोलकर कैब से बाहर निकले। इसके बाद आरोपित ने भी कार से बाहर निकलकर छाती पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपित कार में ही अपना बैग छोड़कर फरार हो गया। घटना नंदग्राम थानाक्षेत्र की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही मौके पर जांच की। अर्जुन सिंह ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ नंदग्राम थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।

    मामले में हमलावर सवारी की तलाश की जा रही है। आरोपित को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। - उपासना पांडेय, एसीपी नंदग्राम