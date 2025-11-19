Language
    चेहरे पर बेरहमी से ईंट के वार, जंगल में फेंकी लाश; गाजियाबाद में मासूम की हत्या का रूह कंपा देने वाला मामला

    By Vikas VermaEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:23 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक मासूम बच्चे की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है। बच्चे के चेहरे पर ईंटों से वार कर उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया गया। इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है।

    मृतक हिमांशु (फाइल फोटो), रोते-बिलखते परिजन। जागरण

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर(गाजियाबाद)। मोदीनगर के भोजपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कनकपुर गांव के पास जंगल में बुधवार सुबह 14 वर्षीय किशोर का शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह खेतों की ओर जा रहे किसानों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। चेहरे पर बुरी तरह ईंट से वार किए गए थे, जिसके कारण शिनाख्त करना मुश्किल हो गया था।

    पुलिस जांच के बाद मृतक की पहचान हिमांशु (14) निवासी कनकपुर, भोजपुर के रूप में हुई। वह पिलखुवा रोड पर एक प्रॉपर्टी डीलर के यहां काम करता था और पिछले दो दिनों से लापता था। परिजनों की शिकायत पर उसकी गुमशुदगी पिलखुवा थाना हापुड़ में दर्ज की गई थी, जिसकी विवेचना भी वहीं की पुलिस कर रही है।

    पहचान मिटाने के लिए चेहरा ईंट से कूंचा

    परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार, सोमवार दोपहर गांव के ही दो युवक किसी बहाने से हिमांशु को अपने साथ ले गए थे। उसी पर उसके परिजनों ने हत्या का संदेह जताया है। आरोप है कि हत्या के बाद आरोपितों ने पहचान मिटाने के लिए हिमांशु के चेहरे को ईंट से बुरी तरह कूंच दिया और शव मुकीमपुर गांव के जंगल में फेंक दिया। कपड़ों को भी जंगल में जला दिया गया, जबकि हत्या में इस्तेमाल ईंट को ट्यूबवेल के पास फेंका गया।

    घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सबूत जुटाए। हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस कई कोणों से जांच कर रही है। आरोपित युवकों की तलाश तेज कर दी गई है।