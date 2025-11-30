Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद के इंदिरापुरम में धंसी पुलिया, बड़े वाहनों को जाने से रोका; लग रहा जाम

    By Shobhit Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 10:13 AM (IST)

    गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिया धंसने से यातायात बाधित हो गया है। बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगने से जाम की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। पुलिया धंसने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    इंदिरापुरम के शक्ति खंड में टूटी पुलिया । जागरण

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी अस्पताल के पास पुलिया का एक हिस्सा धंसने के बाद शनिवार को यातायात बाधित हो गया। यातायात पुलिस ने बड़े वाहनों को इस रास्ते से गुजरने से रोक दिया।

    इस कारण कनावनी पुलिया पर भीषण जाम लग गया। शनिवार को सुबह से लेकर रात तक जाम की स्थित रही। पुलिस ने कनावनी पुलिया पर क्रेन खड़ी कर छोटे वाहनों को सीआइएसएफ की तरफ जाने दिया जबकि भारी वाहनों को यूटर्न से वापस मोड़ दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंदिरापुरम में शनिवार को यशोदा मेडिसिटी के पास एक पुलिय धंस गई थी। इस कारण एहतियात के तौर पर वाहनों का संचालन यहां बंद कराया गया। नगर निगम को पुलिस ने सूचना देकर कनावनी पुलिया से वाहनों को रोक दिया। कनावनी पुलिया पर एक क्रेन खड़ी कर हल्के वाहनों को सीआइएसएफ रोड की तरफ एंट्री दी गई जबकि बड़े वाहनों को इंदिरापुरम की तरफ जाने से रोका गया।

    इस कारण वाहनों की रफ्तार थमी और कनावनी पुलिया से इंदिरापुरम की तरफ जाने वाले मार्ग, एलिवेटेड से आने वाले मार्ग व इंदिरापुरम से कनावनी की तरफ आने वाले मार्ग पर जाम लग गया। इस दौरान आसपास के मार्गाें पर जाम लगा रहा। अन्य कई मार्गों पर भी वाहनों की रफ्तार काफी धीमी रही।

    बड़े वाहनों को यूटर्न लेकर आगे निकाला गया। इसके अलावा एलिवेटेड रोड तक घंटों जाम की स्थिति रही। नगर निगम निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता देशराज सिंह ने बताया नालों पर निजी संस्था के संचालकों ने सीमेंटेड पत्थर रखवा दिए हैं, इनमें से एक पत्थर टूटा है। नगर निगम जल्द ही यहां पक्का निर्माण कराएगा।