ऐप बंद और घर नहीं जा रहे, 2003 का डेटा मांग रहे BLO; गाजियाबाद में वोटर वेरीफिकेशन महज खानापूरी  

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिला प्रशासन ने सभी बीएलओ को घर-घर जाकर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन शहर की कई सोसायटियों में अभी तक बीएलओ नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा, बीएलओ एक ही जगह से काम कर रहे हैं। कुछ सोसायटियों में जनगणना फॉर्म गेट पर ही रखे जा रहे हैं। सोसायटी के निवासी खुद ही अपने फॉर्म ढूंढ रहे हैं।

एक परिवार के कुछ सदस्यों को फॉर्म मिल गए हैं, जबकि कुछ अभी भी इंतजार कर रहे हैं। निवासियों को डर है कि कहीं उनका नाम मतदाता सूची से न कट जाए, क्योंकि एसआईआर की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। दैनिक जागरण की टीम ने इसकी पड़ताल के लिए विभिन्न इलाकों का दौरा किया।

गौर कैस्केड्स में बीएलओ एक ही जगह से काम करें बुधवार दोपहर करीब 1 बजे दैनिक जागरण की टीम राजनगर एक्सटेंशन स्थित गौर कैस्केड्स सोसायटी पहुंची, जहां करीब 1,000 परिवार रहते हैं। निवासियों ने बताया कि बीएलओ एक ही जगह से काम कर रहे हैं। सोसायटी के निवासियों ने बताया कि कुछ लोगों के वोट दूसरे बूथों पर दर्ज हैं, जिससे काफी असुविधा हो रही है। उन्होंने बताया कि मतगणना फॉर्म भरते समय उनसे 2003 का डेटा मांगा जा रहा है, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। इसके अलावा, बीएलओ चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए ऐप का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।

कुछ सोसायटियों में पहली बार बीएलओ पहुंचे दोपहर 2:30 बजे, दैनिक जागरण की टीम राजनगर एक्सटेंशन स्थित ब्रेव हार्ट्स सोसाइटी पहुँची। निवासियों ने बताया कि आज पहली बार बीएलओ पहुँचे हैं, जिससे उनके नाम मतदाता सूची से कटने की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय निवासी सुमित चौहान ने बताया कि बीएलओ आज पहुँचे हैं, जिससे लोग चिंतित हैं। बीएलओ अपना काम पूरा करने के लिए दो-तीन घंटे तक बैठे रहते हैं। इसके अलावा, उन्हें अनिवार्य प्रशिक्षण भी नहीं मिला है, जिससे उन्हें जानकारी का अभाव है। अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की जाएगी।