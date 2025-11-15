गाजियाबाद: बिहार में NDA की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न, मिठाईयां बांटकर लगाए PM मोदी के नारे

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद भाजपा सहित एनडीए से जुड़े राजनीतिक दलों के लोगों ने खुशियां मनाईं। इस दौरान एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोगों ने जीत की शुभकामनाएं दीं। भाजपा के नेहरू नगर स्थित महानगर कार्यालय पर चुनाव परिणाम घोषित होते ही भाजपा नेताओं और कार्यकर्ता एकजुट हुए। चुनाव परिणाम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पर जनविश्वास की मजबूत मुहर बताया और पीएम नरेन्द्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए।

भाजपा के महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। बिहार में हुई एनडीए की जीत देश की राजनीति में परिवर्तन का संकेत है। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सचिन डेढ़ा ने कहा कि युवा शक्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मजूबती से खड़ी है।

बिहार की युवा पीढ़ी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वह विकास की राजनीति पसंद करती है। महानगर कार्यालय पर जीत की खुशियां मनाने के बाद भाजपा नेता बीजेपी के दिल्ली स्थित कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन सुनने के लिए गए।

जदयू और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशियां बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद जदयू और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर खुशियां मनाईं। जदयू के महानगर अध्यक्ष संजय बिंदल और भाजपा के महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटका पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान मयंक गोयल ने संजय बिंदल को गणेश भगवान की प्रतिमा भेंट की। मौके पर पवन शर्मा, अनूप सोनी, ललित कश्यप सहित अन्य की उपस्थिति रही।