Ghaziabad News: भीमाबाई अंबेडकर पार्क की आरएफपी जारी, नए स्वरूप में नजर आएगा संविधान स्मृति पार्क

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विजयनगर स्थित भीमाबाई अंबेडकर पार्क अब आधुनिक और सांस्कृतिक रूप में बदलने जा रहा है। जीडीए ने इस पार्क के पुनर्विकास के लिए आरएफपी (रिक्वेस्ट फार प्रपोजल) जारी कर दी है, जिससे संविधान स्मृति पार्क के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक पार्क अगले तीन महीनों में नए स्वरूप में तैयार हो जाएगा। इस परियोजना में करीब 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विजय नगर के भीमाबाई अंबेडकर पार्क करीब 1.8 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह पार्क उपेक्षा का शिकार रहा है। बच्चों के खेलने की सुविधाओं की कमी, बैठने व घूमने की उचित व्यवस्था न होने से स्थानीय लोग लंबे समय से इसको विकसित करने की मांग कर रहे हैं। शहर विधायक संजीव शर्मा की पहल पर जीडीए ने पार्क के कायाकल्प का निर्णय लिया है। पार्क को संविधान स्मृति के रूप में विकसित किया जाएगा।

पार्क में भीमाबाई अंबेडकर की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसमें उनके जीवन, कार्य व योगदान से संबंधित विस्तृत जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी। ताकि लोग आसानी से उनके प्रेरक जीवन से परिचित हो सकें। पार्क में संविधान गैलरी पाथवे, साहित्यिक मंडप, इंटरएक्टिव प्रदर्शनी, संविधान निर्माताओं की स्मृतियों को दर्शाते शिलापट और साहित्य वाटिका का निर्माण किया जाएगा।