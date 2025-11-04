Ghaziabad News: बार का लेनदेन रोकने के लिए बैंक को सौंपी अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी, चुनाव कार्यक्रम घोषित

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आम सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा, सचिव अमित नेहरा तथा सह सचिव प्रशासन सोनिका सिंह को उनके पद से हटाने के बाद कार्यकारी अध्यक्ष बनी शबनम खान ने सोमवार को चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। चुनाव 14 नवंबर को होगा और इसी दिन परिणाम घोषित होगा।

वहीं कार्यकारी अध्यक्ष शबनम सुरक्षा में दो निजी बाउंसर तैनात किए गए हैं। उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए सोमवार को अधिवक्ता पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और पत्र सौंपा। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष की ओर से सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव की कापी बैंक मैनेजर को सौंपी गई। जिससे बार के खाते से लेनदेन को रोका जा सके।



मुनीष त्यागी, ब्रह्मदेव त्यागी, अतुल शर्मा, नरेश चौधरी, राकेश निवाड़ी व ज्ञानेंद्र शर्मा अध्यक्ष पद के दावेदार है। जबकि हरेंद्र कुमार गौतम, शशि कांत भाटी, वरुण त्यागी, संजय गांधी, स्नेह त्यागी सचिव पद के लिए चुनाव मैदान में है। हरेंद्र कुमार का कहना है कि चुनाव समय पर नहीं होने पर अधिवक्ता बार एसोसिएशन कार्यालय के बाहर धरना दे चुके हैं।

वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल 19 जुलाई 2025 को समाप्त हो गया था। कार्यकारिणी द्वारा चार माह बाद भी चुनाव नहीं कराया जा रहा है। जबकि 25 अक्टूबर चेयरमैन बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह का समय चुनाव करने के लिए वर्तमान कार्यकारिणी को समय दिया था। एल्डर कमेटी के चेयरमैन द्वारा भी पत्र जारी कर 30 अक्टूबर तक मतदाता सूची मांगी गई थी। जिससे 14 नवंबर तक चुनाव कराया जा सके। कार्यकारिणी द्वारा मतदाता सूची बनाकर नहीं दी गई है।

चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया। ऐसे में शनिवार को को उन्होंने आम सभा का आयोजन कर बार एसोसिएशन की नियमावली की धारा 11 के तहत शबनम खान को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। एल्डर कमेटी को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। पत्र के शबनम खान ने लिखा है कि बार एसोसिएशन गाजियाबाद द्वारा जारी चुनाव अधिसूचना और बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा जारी पत्र के मुताबिक बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा 15 नवंबर 2025 के बाद बार एसोसिएशन के चुनावों पर रोक लगाई है।

ऐसे में 14 नवंबर 2025 को नए सिरे से चुनाव कराए जाने का निर्णय लिया गया है। चुनाव संचालन समिति की सूची जारी कर दी गई है। सोमवार को मतदाता सूची की आपत्ति पर सुझाव मांगे गए। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुनीष त्यागी ने कहा कि अधिवक्ताओं से मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए सुझाव दिए हैं। बार बैंक खाते के लेनदेन को बंद करने के लिए उन्होंने बैंक मैनेजर को अविश्वास प्रस्ताव पत्र की कापी सौंप दी है।