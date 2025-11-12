Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में व्यक्ति से ठगे 1.20 करोड़ रुपये, बैंक अधिकारी ने ऐसे लगाया चूना

    By Vinit Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 02:41 AM (IST)

    गाजियाबाद में साइबर अपराधियों ने एक बैंक अधिकारी को शेयर बाजार में मुनाफे का लालच देकर 1.20 करोड़ रुपये ठग लिए। पीड़ित को विभिन्न खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। कौशांबी और शालीमार गार्डन में भी इसी तरह की ठगी के मामले सामने आए हैं, जहाँ लोगों को निवेश के नाम पर लाखों रुपये का चूना लगाया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    गाजियाबाद में साइबर अपराधियों ने एक बैंक अधिकारी को शेयर बाजार में मुनाफे का लालच देकर 1.20 करोड़ रुपये ठग लिए।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइबर अपराधियों ने शेयर बाजार में असाधारण मुनाफे और विशिष्ट निवेशकों के समूह में शामिल करने का झांसा देकर वेव सिटी में रहने वाले एक बैंक अधिकारी से 1.20 करोड़ रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित को 25 बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया। जब उसने पैसे निकालने की कोशिश की, तो उससे 10 प्रतिशत कमीशन मांगा गया। परेशान होकर उसने साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज कराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एडीसीपी क्राइम पीयूष कुमार सिंह के अनुसार, वेव सिटी निवासी पीड़ित हरिओम वीर सिंह ने बताया कि करीब एक महीने पहले उसे सी-93 पथ समृद्धि नामक एक ग्रुप से जोड़ा गया था। खुद को निवेश विशेषज्ञ और 20 साल तक विदेशी कंपनियों में काम करने वाला विनय पटेल नाम का एक व्यक्ति रोजाना उच्च मुनाफे के उदाहरण और कथित सफल निवेशकों के संदेश शेयर करता था।

    इससे प्रभावित होकर हरिओम को फिर एक अन्य ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया, जो खुद को अत्यधिक मान्यता प्राप्त बताता था। इसके समर्थन में एक पंजीकरण प्रमाणपत्र और एक विदेशी संस्था का संदर्भ भी शेयर किया गया। कुछ समय बाद, पीड़ित को एक विशेष निवेशक समूह में जोड़ा गया, जहाँ शर्त यह थी कि केवल वही लोग शामिल हो सकते थे जिन्होंने 50 लाख या उससे अधिक का निवेश किया हो।

    हरिओम को समूह में उच्च-स्तरीय निवेशक होने का दावा करने वाले व्यक्तियों के संदेश दिखाकर आगे निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। निवेश के दबाव में, पीड़ित ने अपनी चल और अचल संपत्ति के खिलाफ ऋण लेकर अपना स्कोर पूरा किया। पीड़ित को बताया गया कि दिल्ली के एक होटल में एक गुप्त सम्मेलन भी निर्धारित है। जब उसने अपना लाभ और निवेशित धन निकालने का प्रयास किया, तो उसे बताया गया कि उसे 65 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।

    उसे 10% जमा करने के लिए भी कहा गया था। पीड़ित के अनुसार, उन्होंने एक ट्रेडिंग और फिनस्ट्रेटजी अकादमी को निधि देने के लिए 1.20 करोड़ रुपये का निवेश किया। इसके बाद, साइबर जालसाजों ने उसे समूह से हटा दिया। पीड़ित के अनुसार, उसने धनराशि को 25 से अधिक बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया, जिनमें से अधिकांश जयपुर, राजस्थान में स्थित थे, और अभी भी चालू हैं। पीड़ित ने साइबर जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

    विदेशी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश के नाम पर ₹90.40 लाख की ठगी

    साइबर अपराधियों ने कौशांबी निवासी एक निजी कंपनी के कर्मचारी जयप्रकाश को ब्रिटेन के एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए निवेश करके अच्छा मुनाफ़ा कमाने का झांसा देकर ₹90.40 लाख की ठगी कर ली। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि जुलाई में उसने फेसबुक पर नाका सॉल्यूशंस यूके के एक प्लेटफॉर्म का विज्ञापन देखा। इस प्लेटफॉर्म ने उसे एआई-आधारित ट्रेडिंग के ज़रिए मुनाफ़े का लालच दिया।

    कॉल करने वाली राधिका अग्रवाल ने उसे एक ग्रुप में जोड़ा और खाता खुलवाया। निवेश करने पर उसे कुछ मुनाफ़े का वादा किया गया और सेबी पंजीकरण का दावा किया गया। धोखेबाज़ों ने उसे कच्चे तेल के व्यापार में निवेश करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी बताकर एक क्रेडिट कार्ड भेजा। उसे अमेरिकी डॉलर में मुनाफ़ा दिखाया गया और टैक्स के नाम पर पैसे जमा करने को कहा गया। 24 घंटे के अंदर पैसे जमा न करने पर उसे ग्रुप से निकाल दिया गया।

    14 अक्टूबर को, ब्रिटेन के एक बैंक का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने उसे कॉल किया और पैसे जमा करने पर पैसे ट्रांसफर करने का वादा किया। पीड़ित ने बताया कि टैक्स की रकम जमा करने के बाद भी उसके खाते में पैसे नहीं आए। साइबर ठगी का एहसास होने पर उसने बैंक को पत्र लिखकर पूरी बात बताई, लेकिन बैंक ने उसे बताया कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है।

    परेशान होकर पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज कराया। एक अन्य मामले में, साइबर अपराधियों ने शालीमार गार्डन के कारोबारी सचिन गुप्ता को शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर ₹11.26 लाख की ठगी की।