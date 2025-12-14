गाजियाबाद: ऑनलाइन ट्रेडिंग में गंवाई रकम लौटाने के लिए बैंककर्मी ने किया 64 लाख का घोटाला, आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, निवाड़ी (गाजियाबाद)। निवाड़ी थाना क्षेत्र के कस्बा पतला स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में 64 लाख का घाेटाला करने वाले आरोपित बैंककर्मी सोमिल तिवारी को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित पर आनलाइन ट्रेडिंग में रकम गंवाने के चक्कर में कर्जा हो गया था।

उसी कर्ज को उतारने के लिए आरोपित ने अपराध का रास्ता चुना। उसने कई किसानों के खाते से रकम अपने व परिचितों के खाते में ट्रांसफर कर ली। 22 नवंबर को ही बैंक प्रबंधक की तहरीर पर निवाड़ी थाने में केस दर्ज हुआ था। पुलिस तभी से आरोपित की तलाश में जुटी थी। बैंक अधिकारी आरोपित को पहले ही निलंबित कर चुके हैं।

चतुराई से साफ की रकम पंजाब एंड सिंध बैंक की पतला शाखा में पतला के तमाम लोगों के खाते हैं। अधिकांश किसानों का गन्ना भुगतान भी इसी बैंक के खाते में आता है। ऐसे में उनके खाते में अच्छी रकम रहती है। इसी बैंक में आरोपित सोमिल तिवारी ग्राहक सेवा सहयोगी के पद पर तैनात था। आरोपित ने चतुराई से लोगों के खाते से रकम साफ करनी शुरू कर दी।

एक के बाद एक करीब बीस लोगों के खाते से 64.87 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिये। उनके मोबाइल पर बैंक से रकम डेबिट का मैसेज तक नहीं गया। बैंक की जांच में कई लोगों के खाते से रकम की निकासी सामने आई। प्रकरण में संज्ञान लेते हुए बैंक अधिकारियों ने सोमिल को निलंबित कर दिया। शाखा प्रबंधक हिमांशु गुप्ता ने डीसीपी ग्रामीण से शिकायत की।