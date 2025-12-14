Language
    गाजियाबाद: ऑनलाइन ट्रेडिंग में गंवाई रकम लौटाने के लिए बैंककर्मी ने किया 64 लाख का घोटाला, आरोपी गिरफ्तार

    By Vikas Verma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:24 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक बैंककर्मी को ऑनलाइन ट्रेडिंग में गंवाई रकम की भरपाई के लिए 64 लाख रुपये का घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने बैं ...और पढ़ें

    पुलिस गिरफ्त में आरोपित बैंककर्मी सोमिल तिवारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, निवाड़ी (गाजियाबाद)। निवाड़ी थाना क्षेत्र के कस्बा पतला स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में 64 लाख का घाेटाला करने वाले आरोपित बैंककर्मी सोमिल तिवारी को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित पर आनलाइन ट्रेडिंग में रकम गंवाने के चक्कर में कर्जा हो गया था।

    उसी कर्ज को उतारने के लिए आरोपित ने अपराध का रास्ता चुना। उसने कई किसानों के खाते से रकम अपने व परिचितों के खाते में ट्रांसफर कर ली। 22 नवंबर को ही बैंक प्रबंधक की तहरीर पर निवाड़ी थाने में केस दर्ज हुआ था। पुलिस तभी से आरोपित की तलाश में जुटी थी। बैंक अधिकारी आरोपित को पहले ही निलंबित कर चुके हैं।

    चतुराई से साफ की रकम

    पंजाब एंड सिंध बैंक की पतला शाखा में पतला के तमाम लोगों के खाते हैं। अधिकांश किसानों का गन्ना भुगतान भी इसी बैंक के खाते में आता है। ऐसे में उनके खाते में अच्छी रकम रहती है। इसी बैंक में आरोपित सोमिल तिवारी ग्राहक सेवा सहयोगी के पद पर तैनात था। आरोपित ने चतुराई से लोगों के खाते से रकम साफ करनी शुरू कर दी।

    एक के बाद एक करीब बीस लोगों के खाते से 64.87 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिये। उनके मोबाइल पर बैंक से रकम डेबिट का मैसेज तक नहीं गया। बैंक की जांच में कई लोगों के खाते से रकम की निकासी सामने आई। प्रकरण में संज्ञान लेते हुए बैंक अधिकारियों ने सोमिल को निलंबित कर दिया। शाखा प्रबंधक हिमांशु गुप्ता ने डीसीपी ग्रामीण से शिकायत की।

    कानपुर का रहने वाला है आरोपी

    एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि आरोपित बैंककर्मी कानपुर जिले के थाना कल्याणपुरी की कैलाश कालोनी के सोमिल तिवारी काे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित आनलाइन ट्रेडिंग में मोटी रकम कमाने के चक्कर में लाखों रुपये गंवा चुका था। ऐसे में कर्जदार रकम लौटाने के लिए दबाव रहे थे। इसलिए उसने बैंक में धोखाधड़ी की। इस धोखाधड़ी में शामिल अन्य लोगों की भी भूमिका की जांच चल रही है।