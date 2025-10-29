Language
    गाजियाबाद में प्रैक्टिस के लिए जा रही खिलाड़ी से मनचले ने की छेड़खानी, विरोध पर मारपीट

    By Vikas Verma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:01 AM (IST)

    गाजियाबाद में अभ्यास के लिए जा रही एक महिला खिलाड़ी के साथ एक मनचले ने छेड़खानी की और विरोध करने पर मारपीट की। खिलाड़ी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना से खिलाड़ियों में आक्रोश है और उन्होंने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। प्रैक्टिस के लिए शूटिंग रेंज जा रही खिलाड़ी के साथ मनचले द्वारा छेड़खानी का मामला सामने आया है। विरोध पर आरोपित ने खिलाड़ी के साथ मारपीट भी की, लेकिन खिलाड़ी ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपित की बाइक की चाबी निकाल ली। उसकी बाइक की नंबर प्लेट का फोटो क्लिक कर पुलिस को दिया।

    खिलाड़ी की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मोदीनगर की एक कॉलोनी की युवती राईफल शूटिंग की राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। वे कई बार पदक भी जीत चुकी हैं। वे मोदीनगर की एक शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करती हैं।

    मंगलवार सुबह भी प्रैक्टिस के लिए जा रही थी। इस बीच रास्ते में एक आरोपित ने बाइक से उनका रोस्ता रोका और छेड़खानी करने लगा। जबरन हाथ पकड़ने की भी कोशिश की। युवती ने हिम्मत दिखाते हुए अपना हाथ झटका और युवक की बाइक की चाबी निकालकर शोर मचा दिया।

    आसपास के लोग एकट्ठा होने लगे तो आरोपित बाइक छोड़कर माैके से फरार हो गया। डायल 112 की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। इसके बाद युवती ने थाने पहुंचकर शिकायत दी।

    आरोपित की करतूत पुलिस को बताई। युवती के मुताबिक, आरोपित पहले भी उन्हें परेशान कर चुका है। आए दिन उनका पीछा करता है। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना का कहना है कि आरोपित की तलाश में पुलिस जुटी है। जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी।