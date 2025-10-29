गाजियाबाद में प्रैक्टिस के लिए जा रही खिलाड़ी से मनचले ने की छेड़खानी, विरोध पर मारपीट

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। प्रैक्टिस के लिए शूटिंग रेंज जा रही खिलाड़ी के साथ मनचले द्वारा छेड़खानी का मामला सामने आया है। विरोध पर आरोपित ने खिलाड़ी के साथ मारपीट भी की, लेकिन खिलाड़ी ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपित की बाइक की चाबी निकाल ली। उसकी बाइक की नंबर प्लेट का फोटो क्लिक कर पुलिस को दिया।

खिलाड़ी की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मोदीनगर की एक कॉलोनी की युवती राईफल शूटिंग की राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। वे कई बार पदक भी जीत चुकी हैं। वे मोदीनगर की एक शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करती हैं।

मंगलवार सुबह भी प्रैक्टिस के लिए जा रही थी। इस बीच रास्ते में एक आरोपित ने बाइक से उनका रोस्ता रोका और छेड़खानी करने लगा। जबरन हाथ पकड़ने की भी कोशिश की। युवती ने हिम्मत दिखाते हुए अपना हाथ झटका और युवक की बाइक की चाबी निकालकर शोर मचा दिया।