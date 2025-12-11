Language
    Ghaziabad AQI: हवा चली तो प्रदूषण के स्तर में भी आई गिरावट, 262 पर आया एक्यूआई

    By Shobhit Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:28 AM (IST)

    गाजियाबाद में हवा की गति बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में कमी आई है, लेकिन हवा अभी भी खराब श्रेणी में है। बुधवार को गाजियाबाद का एक्यूआई 262 दर्ज किया गया ...और पढ़ें

    - लोनी में लगातार बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है हवा, वसुंधरा भी रहा आसपास
    जागरण संवादाता, साहिबाबाद : हवा की गति बढ़ने से जिले में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है लेकिन हवा खराब श्रेणी में दर्ज हो रही है। बुधवार को गाजियाबाद का एक्यूआइ 262 दर्ज किया गया। लोनी की हवा लगातार बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का दावा है कि लोनी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए नगर पालिका को भी कहा गया है।
    लोनी में 300 से ऊपर एक्यूआइ बना हुआ है। बुधवार को लोनी का एक्यूआइ 311 रहा। इससे एक दिन पहले मंगलवार को यहां का एक्यूआइ 335 था। लोनी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए नगर पालिका को छिड़काव समेत ग्रेप के अन्य नियमों का पालन कराने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही अवैध संचालित फैक्ट्रियों और कूड़ा जलाने के मामलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। नगर निगम सीमा क्षेत्र में अधिकारी पानी का छिड़काव करा रहे हैं। इसके लिए प्रदूषण के हाटस्पाट पर कार्रवाई की जा रही है। यहां उड़ती धूल को रोकने के लिए निगम काम कर रहा है। लोनी के मुकाबले ही बुधवार को वसुंधरा में भी हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। यहां 294 एक्यूआइ रहा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि लोनी में टीमों को लगाया गया है। इसके अलावा नगर पालिका समेत अन्य विभागों से भी निगरानी और कार्रवाई के लिए कहा गया है।
    गाजियाबाद का एक्यूआइ- 262
    इंदिरापुरम- 222
    लोनी- 311
    संजयनगर- 219
    वसुंधरा- 294
