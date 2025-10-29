गाजियाबाद में स्वास्थ्य से लापरवाही, एंटी रेबीज वैक्सीन की पहली डोज लेकर गायब हो रहे लोग; सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े!

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर के अधिकांश लोग राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम को कमजोर कर रहे है। कहने को कुत्ते, बिल्ली और बंदर के काटने पर लोगों को मौत का डर सताने लगता है लेकिन वैक्सीन की पर्याप्त डोज लगवाने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। यह स्थिति तब है जबकि सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन निश्शुल्क लगाई जाती है।

दो महीने की रिपोर्ट में पता चला है कि एंटी रेबीज वैक्सीन की पहली डोज लगवाकर 817 लोग गायब हो गये हैं। 364 लोग दूसरी डोज लगवाने के बाद तीसरी डोज लगवाने नहीं पहुंचे । रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो महीने में जिला एमएमजी अस्पताल में कुल 8014 लोगों ने एआरवी लगवाई। इनमें 3268 ने पहली डोज,2451 ने दूसरी,2087 ने तीसरी और 208 ने चौथी डोज लगवाई है।

एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के नाम पर ऐसे लापरवाह लोगों का विवरण बनाया जा रहा है। जिला एमएमजी अस्पताल की टीम अब एआरवी लगवाने वाले लोगों को फोन करेगी।डोज कब और कितने दिन बाद लगवानी है, इसका रिमाइंडर भी भेजा जाएगा ।राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम को सख्ती से लागू करने की तैयारी। जिले में पिछले पांच साल में रेबीज से चार लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में रोज पांच सौ से अधिक लोग एआरवी लगवाने पहुंचते हैं।