    गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, नाक जाम तो गले में हो रही खराश

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:06 AM (IST)

    गाजियाबाद में वायु प्रदूषण बढ़ने से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। जिला एमएमजी अस्पताल में कई मरीजों को भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने गरम पानी से गरारे करने और मास्क पहनने की सलाह दी है। एंटी रेबीज सीरम की कमी के कारण कुछ मरीजों को रेफर भी किया गया।

    एमएमजी जिला अस्पताल की ओपीडी लगी मरीजों की भीड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हवा की गुणवत्ता खराब होने के साथ नाक जाम तो गले में खराश हो रही है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी में जुकाम, गले में खराश और छाती में दर्द की शिकायत के मरीज बढ़ गये हैं। सोमवार को अकेले जिला एमएमजी अस्पताल में खांसी और चेस्ट पेन की शिकायत पर पहुंचे 189 मरीजों की जांच के बाद 152 का चेस्ट एक्स-रे कराया गया। इनमें से 31 मरीजों को भर्ती करना पड़ा है।

    इमरजेंसी में 191 मरीज पहुंचे। ओपीडी में 66 बच्चों समेत बुखार के 405 मरीज पहुंचे। जिला एमएमजी अस्पताल, संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल और डूंडाहेड़ा अस्पताल की ओपीडी में कुल 3,947 मरीज पहुंचे। इनमें 1,792 महिला, 1,409 पुरूष और 648 बीमार बच्चे शामिल रहे।

    सीएमएस डॉ. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जुकाम के साथ गले में खराश के मरीज अधिक पहुंच रहे हैं। ढ़ाई हजार मरीजों में सात सौ मरीजों को जुकाम के बाद चिकित्सकों ने दवाएं दी हैं। इनमें से कुछ गंभीर हालत में भी पहुंचे।

    पल्मोनालाजिस्ट डॉ. आशीष अग्रवाल का कहना है कि गरम पानी से सुबह-शाम गरारे करने के साथ भाप लेना जरूरी है। ठंड़े पेय पदार्थ से बचें। गरम पानी के साथ चाय-काफी और सूप पी सकते हैं। मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। सुबह-शाम टहलना बंद कर दें। योग भी घर में ही करें।

    47 बच्चों समेत 424 ने लगवाई एंटी रेबीज वैक्सीन

    सरकारी अस्पतालों में सोमवार को कुत्ते,बिल्ली और बंदरों के काटने पर कुल 424 लोग एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने पहुंचे। सीएमएस डा. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इनमें पहली डोज लगवाने वाले 47 बच्चों समेत 126 लोग शामिल रहे। जिला एमएमजी अस्पताल में 295 में से 30 बच्चों समेत 99 लोगों ने पहली डोज लगवाई। संयुक्त अस्पताल में 129 में से 17 बच्चों समेत 27 लोगों को पहली डोज लगाई गई। दोनों अस्पतालों में 19 बुजुर्गों ने भी कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई।

    सोमवार को भी नहीं मिली एंटी रेबीज सीरम, 12 लोग किये गये रेफर

    सोमवार को भी स्वास्थ्य विभाग को एंटी रेबीज सीरम की पर्याप्त वायल्स नहीं मिलीं। ऐसे में कुत्तों के काटने पर गंभीर रूप से घायल 12 लोगों को हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। पिछले 13 दिन में 60 से अधिक डाग बाइट के गंभीर लोगों को दिल्ली भेजा गया है। अधिकांश लोग विजयनगर और नंदग्राम से पहुंच रहे हैं।