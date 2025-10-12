Ghaziabad Pollution: 123 दिन बाद खराब हुई हवा, देश में छठा सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। आखिर जिले की हवा 123 दिन बाद फिर से खराब श्रेणी में पहुंच ही गई। शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 242 के साथ देश में गाजियाबाद छठा सबसे प्रदूषित शहर रहा। आसमान में धुंध छाने से लोगों को आंखों में जलन की भी शिकायत रही।

वहीं, पहले नंबर पर 280 एक्यूआइ के साथ ग्रेटर नोएडा रहा। लोगों का कहना है कि अब वायु प्रदूषित होने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं, अधिकारियों ने अभी तक वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए कोई योजना तैयार नहीं की है।

जिले की हवा अंतिम बार नौ जून को खराब श्रेणी में दर्ज की गई थी। वायु गुणवत्ता सूचकांक 212 दर्ज किया गया था। उससे पहले 31 मई को 218 एक्यूआइ दर्ज किया गया था। जिले की हवा फिर से खराब होने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के क्षेत्रीय अधिकारियों के पास अभी कोई योजना नहीं है, वायु प्रदूषण रोकथाम करना तो दूर की बात है। जबकि हर वर्ष सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है।

इसके बाद भी अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है। वहीं, जिले की आबादी की चिंता बढ़नी भी शुरू हो गई है। लोगों का कहना है कि जब अभी कोई योजना ही नहीं है तो प्रदूषण पर लगाम कैसे लगेगी। हालांकि हर वर्ष बनी योजनाएं भी कागजों में दबकर दम तोड़ देती हैं। यहीं कारण है कि लोगों को इस वर्ष भी अभी तक महज छह दिन ही साफ हवा मिल सकी है। जबकि सात दिन बेहद खराब श्रेणी में रही है।

अधिकारियों को नहीं पता ग्रेप के लिए लागू या नहीं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की मानें तो एक्यूआइ 200 के पार जाने पर ग्रेप (ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान) के पहले चरण के नियम लागू हो जाते हैं। इसमें जेनरेटर सेट पर रोक, निर्माण कार्य करने के दौरान छिड़काव, सड़कों पर छिड़काव के साथ ही आग की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगानी होती है। लेकिन प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों को ये ही नहीं पता कि जिले में ग्रेप के नियम लागू करने हैं या नहीं।