गाजियाबाद के लोगों पर प्रदूषण का कहर, 'खराब' श्रेणी में हवा की गुणवत्ता; AQI 200 के पार

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। जिले के लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। हवा खराब श्रेणी में बरकरार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 269 दर्ज किया गया। प्रदूषण के कारण आसमान में धुंध में छाई रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले की हवा एक सप्ताह तक लगातार बेहद खराब श्रेणी में रही थी। 23 अक्टूबर को एक्यूआई में गिरावट आई और एक्यूआई 252 दर्ज किया गया था। शुक्रवार को एक्यूआई में 17 अंक की बढ़ोतरी हुई है। यानी एक्यूआई फिर से बढ़ रहा है।

एक तरफ लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कोई कार्रवाई जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। लोगों का खराब हवा में दम घुट रहा है। वहीं, प्रदूषण रोकथाम के लिए अधिकारियों के दावों में कोई कमी नहीं है।