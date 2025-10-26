Language
    गाजियाबाद की एयर क्वालिटी हुई बेहद खराब, रेड जोन में पहुंची इंदिरापुरम और वसुंधरा की हवा

    By Rahul Kumar Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 01:18 AM (IST)

    गाजियाबाद के इंदिरापुरम और वसुंधरा में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है, जिससे ये क्षेत्र रेड जोन में पहुंच गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, वसुंधरा का वायु गुणवत्ता सूचकांक सबसे अधिक दर्ज किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के पास भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है। अधिकारी हवा को साफ करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा है।

    Hero Image

    गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। जागरण

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। जिले में इंदिरापुरम व वसुंधरा की हवा शनिवार को बेहद खराब श्रेणी यानी रेड जोन में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, इंदिरापुरम का वायु गुणवत्ता सूचकांक 318 व वसुंधरा का 358 दर्ज किया गया। वहीं, जिले का एक्यूआई खराब श्रेणी में 298 दर्ज किया गया।

    जिले के बाकी क्षेत्रों के लोगों को प्रदूषण से राहत कैसे मिलेगी, जब जिस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय है वहां रहने वाले लोगों को ही साफ हवा नहीं मिल पा रही है। वसुंधरा का एक्यूआई शनिवार को सबसे अधिक दर्ज किया गया। जबकि यहां बैठे अधिकारी ही प्रदूषण रोकथाम की योजना बनाते हैं।

    इसके बाद भी यहां के लोगों को भी प्रदूषण से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही इंदिरापुरम भी रेड जोन में बना हुआ है। अलावा संजय नगर व लोनी की हवा खराब श्रेणी में बनी हुई हैं।

    वहीं, प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों के दावों में हवा को साफ करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य किए जा रहे हैं। सड़कों पर रोजाना पानी का छिड़काव किया जा रहा है, आग की घटनाओं पर नजर रखी जा रही है और ग्रैप के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

    शुक्रवार व शनिवार को स्टेशनों का एक्यूआई

    स्टेशन शुक्रवार शनिवार
    इंदिरापुरम 287 318
    लोनी 297 295
    संजय नगर 259 224
    वसुंधरा 232 358

    बीते दिनों का एक्यूआई

    • 25 अक्टूबर 298
    • 24 अक्टूबर 269
    • 23 अक्टूबर 252
    • 22 अक्टूबर 321
    • 21 अक्टूबर 324
    • 20 अक्टूबर 316

    प्रदूषण रोकथाम के लिए सभी विभागों के समन्वय से कार्य किया जा रहा है। हवा की गति कम होने पर प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। ग्रेप के नियमों का पालन भी कराया जा रहा है।

    -

    -अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।