गाजियाबाद में खराब हवा से सीओपीडी के मरीजों की सांसों पर आफत, रोज 30 से ज्यादा मरीज हो रहे भर्ती

क्रानिक आब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) फेफड़ों की एक स्थायी स्थिति है जो फेफड़ों को होने वाली क्षति के कारण होती है। इस क्षति के परिणामस्वरूप वायुमार्गों में सूजन और जलन होती है, जिसे इन्फ्लेमेशन भी कहा जाता है, जिससे फेफड़ों में और बाहर हवा का प्रवाह सीमित हो जाता है। वायु प्रदूषण बढ़ने, स्माग और धूल के चलते सामान्य लोगों को भी सांस लेने में परेशानी होने लगती है। आक्सीजन की जरूरत पड़ने लगती है। अस्थमा, सांस और हृदयरोगियों की परेशानी और बढ़ने लगती है। खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिये। मास्क का उपयोग करना चाहिये। अधिक से अधिक पानी पीना चाहिये। घर में वेंटिलेशन का इंतजाम होना चाहिये। सुबह-शाम टहलना बंद कर देना चाहिये। योग बहुत जरूरी है।



