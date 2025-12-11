Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद: आदित्य वर्ल्ड सिटी में मुख्य सड़क की दुर्दशा, बढ़ा दुर्घटनाओं का डर

    By Lakshay Chaudhary Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:49 PM (IST)

    गाजियाबाद के आदित्य वर्ल्ड सिटी में GDA की मुख्य सड़क की खराब हालत से हजारों परिवार परेशान हैं। सिटी अपार्टमेंट और अर्बन होम्स को जोड़ने वाली यह सड़क ...और पढ़ें

    Hero Image

    गाजियाबाद के आदित्य वर्ल्ड सिटी में GDA की मुख्य सड़क की खराब हालत से हजारों परिवार परेशान हैं। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आदित्य वर्ल्ड सिटी में GDA की मुख्य 45 मीटर सड़क की बेहद खराब हालत ने आस-पास रहने वाले हजारों परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सिटी अपार्टमेंट और अर्बन होम्स को जोड़ने वाली यह सड़क सालों से अधूरी है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, बड़े-बड़े गड्ढे, धूल, टूटे हुए हिस्से और बारिश में जलभराव लगातार आने-जाने की समस्या है, जिससे आना-जाना बेहद मुश्किल हो जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस रास्ते से रोजाना करीब चार हजार परिवार सफर करते हैं। सिटी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक माहेश्वरी ने बताया कि सड़क की खराब हालत के कारण अक्सर हादसे हो रहे हैं। खासकर सुबह और शाम के व्यस्त समय में वाहन चालक गड्ढों से बचने के लिए गलत दिशा में गाड़ी चलाने को मजबूर होते हैं, जिससे कई हादसे होते हैं। स्कूली बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह रास्ता और भी खतरनाक हो गया है।

    गड्ढों के कारण बाइक और साइकिल सवार कई बार घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की इस खराब हालत के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। निवासियों ने बताया कि उन्होंने इस समस्या के बारे में कई बार

    गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी (GDA) और बिल्डर से संपर्क किया है, लेकिन दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं। निवासियों ने मांग की है कि जिला प्रशासन और GDA इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत ध्यान दें और सड़क के निर्माण को प्राथमिकता देकर निवासियों को राहत दें।