UP News: 12 हजार लोगों को भेजे नोटिस, अब गाजियाबाद में अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं!
गाजियाबाद में कमिश्नरेट पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। चार महीने में 12 हजार से ज्यादा लोगों को नोटिस जार ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में कमिश्नरेट पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 152 का उपयेाग करते हुए जनपद में सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है।
अभियान के तहत चार महीने में ही 12 हजार से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किए गए। चार हजार से ज्यादा लोगों ने अतिक्रमण हटाकर पुलिस को सूचित भी किया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक स्थान घेरने से लोगों को परेशानी होती है। इसलिए लगातार प्रमुख बाजारों और स्थानाों पर निगाह रखी जा रही है। पुलिसकर्मी अतिक्रमण पाए जाने पर संबंधित को नोटिस जारी करते हैं।
अवैध पेठ बाजार के खिलाफ व्यापारियों का धरना
अवैध पेठ बाजार के विरोध में व्यापारियों ने चौपला बाजार के निकट धरना-प्रदर्शन किया। हालांकि प्रशासन और नगर निगम की सख्ती के चलते इस बार पेठ बाजार नहीं लग पाया। प्रशासन ने शनिवार से ही मौके पर नाकाबंदी कर दी थी, वहीं रविवार सुबह नगर निगम के सिटी जोन और नगर कोतवाली पुलिस ने पेठ बाजार को सख्ती से रोक दिया।
रविवार सुबह महापौर सुनीता दयाल ने लखनऊ से फोन कर स्पष्ट निर्देश दिए कि पेठ बाजार को किसी भी हाल में नहीं लगने दिया जाए। इसके बाद नगर निगम और प्रशासन ने पहले से तैयारी करते हुए अवैध पेठ बाजार को सफलतापूर्वक रोका।
व्यापारी नेता राजू छाबड़ा और क्षेत्रीय पार्षद राजीव शर्मा ने बतााय कि बाजार लगाने का प्रयास किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने सभी व्यापारियों को एकजुट होकर अवैध बाजार का विरोध करने का आह्वान करते हुए कहा कि यह बाजार घरों के बाहर तक लगने लगा है, जिससे आमजन को भारी परेशानी हो रही है।
हाजी चमन और इमरान रिजवान ने बताया कि पेठ बाजार के कारण वह अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल पाते और बच्चों को भी रविवार के दिन भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। इस दौरान महिलाओं ने हंगमा भी किया, लेकिन व्यापारियों ने मामले को शांत किया।
यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में आवासीय क्षेत्र विकसित करने के नाम पर पांच करोड़ की धोखाधड़ी, दो आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज
इस धरने में सुभाष छाबड़ा, मनवीर नागर, अनिल सांवरिया, सुरेश महाजन, संजीव लोहारिया, हरि मेहता, धर्मपाल कुकरेजा, दिनेश सिसोदिया, सुभाष बजरंगी, पप्पू लाहोरिया, अनुराग गर्ग, सुनील चाचा, उदयवीर लाड़ी, आकाश कटियार, प्रवीण शर्मा आदि उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।