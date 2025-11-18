Ghaziabad Accident: गाजियाबाद में हाईवे किनारे खड़े कैंटर से टकराया टेंपो, 6 सवारी घायल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मसूरी थाना क्षेत्र में आज मंगलवार सुबह साढ़े पांच बजे सवारी से भरा टेंपो हाईवे पर खड़े कैंटर से टकरा गया। हादसे में टेंपो सवार छह लोग घायल हो गए। हादसा फ्रेंड्स कॉलोनी के पास गाजियाबाद से हापुड़ वाली लेन पर हुआ। राहगीरों की सूचना पर मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची घायलों को संजय नगर संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि मौके से कैंटर चालक फरार हो गया है।

यातायात माह में नियमों का उल्लंघन पर हुए हैं 60 हजार चालान मालूम हो कि गाजियाबाद में एक नवंबर से शुरू हुए यातायात माह के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर करीब 60 हजार चालान किए गए हैं। इनमें सर्वाधिक चालान बिना हेलमेट दोपहिया चलाने पर किए गए हैं। यातायात पुलिस का कहना है कि लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है।