Ghaziabad Accident: गाजियाबाद में हाईवे किनारे खड़े कैंटर से टकराया टेंपो, 6 सवारी घायल
गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में सुबह साढ़े पांच बजे एक बड़ा हादसा हुआ। सवारी से भरा एक टेंपो हाईवे पर खड़े कैंटर से टकरा गया, जिससे छह लोग घायल हो गए। दुर्घटना फ्रेंड्स कॉलोनी के पास हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और कैंटर चालक की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मसूरी थाना क्षेत्र में आज मंगलवार सुबह साढ़े पांच बजे सवारी से भरा टेंपो हाईवे पर खड़े कैंटर से टकरा गया। हादसे में टेंपो सवार छह लोग घायल हो गए।
हादसा फ्रेंड्स कॉलोनी के पास गाजियाबाद से हापुड़ वाली लेन पर हुआ। राहगीरों की सूचना पर मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची घायलों को संजय नगर संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि मौके से कैंटर चालक फरार हो गया है।
यातायात माह में नियमों का उल्लंघन पर हुए हैं 60 हजार चालान
मालूम हो कि गाजियाबाद में एक नवंबर से शुरू हुए यातायात माह के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर करीब 60 हजार चालान किए गए हैं। इनमें सर्वाधिक चालान बिना हेलमेट दोपहिया चलाने पर किए गए हैं। यातायात पुलिस का कहना है कि लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है।
यातायात पुलिस अब तक 124 स्कूल-कालेज के छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक कर चुकी है। डीसीपी यातायात त्रिगुण बिसेन ने बताया कि इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा प्रमुख रूप से आइपीईएम कालेज में यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी, एसीपी ट्रैफिक जियाउद्दीन अहमद समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।