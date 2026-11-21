जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। डासनागेट बाजार स्थित एक आभूषण की दुकान से सोने का सिक्के चोरी होने का मामला सामने आया है। सिक्के की कीमत साढ़े छह लाख रुपए से ज्यादा है। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

डासनागेट बाजार स्थित श्रीराम ज्वैलर्स के कारोबारी नरेंद्र वर्मा के मुताबिक बृहस्पतिवार की दोपहर करीब 1:30 बजे एक व्यक्ति उनकी दुकान पर पहुंचा। उसने सामान देखने के बहाने ध्यान भटकाया और देखते ही देखते लगभग 65 ग्राम वजन का सोने का सिक्के अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद आरोपित चुपचाप दुकान से निकल गया।