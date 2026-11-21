एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूपी स्पेशल टीईटी की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से UP Special TET Result 2026 की घोषणा कर दी गई है। जो उम्मीदवार स्पेशल टीईटी की परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

इन 5 तरीकों से डाउलोड करें Special TET Result यूपी स्पेशल टीईटी रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर Special TET Result रिजल्ट पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल को जमा करें। लॉगिन डिटेल दर्ज करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एत प्रिंट आउट निकाल लें। UP Special TET Result 2026