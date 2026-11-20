जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सिविल जज (जूनियर डीविजन) की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को आज यानी 20 नवंबर से शुरू कर दिया है। इस भर्ती के जरिये राज्य में सिविल जज के कुल 365 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 21 दिसंबर, 2026 है। इसके साथ ही फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर, 2026 है।

आयु-सीमा 01 जुलाई, 2026 के आधार पर उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों का जन्म 02 जुलाई, 1992 से पूर्व और 01 जुलाई, 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में कुछ वर्षों की छूट दी जाएगी।