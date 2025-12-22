गाजियाबाद में दो लोगों के खाते से निकाले 5.56 लाख रुपये, शातिरों ने मोबाइल हैक कर बनाया शिकार
गाजियाबाद में साइबर अपराधियों ने दो लोगों के मोबाइल हैक करके उनके खातों से 5.56 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन के अलग-अलग थाना क्षेत्र में दो लोगों को साइबर अपराधियों ने अपना शिकार बनाया और खातों से 5.56 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
वैशाली सेक्टर-7 निवासी जैनेश्वर दयाल सिंह ने दर्ज मुकदमे में बताया कि 23 नवंबर की रात साइबर अपराधी ने उनका मोबाइल हैक कर लिया। इस दौरान उनके खाते से 98 हजार रुपये निकाल दिए। इसके अगले दिन भी रात में उनके खाते से 98 हजार रुपये की निकासी हो गई। मोबाइल पर निकासी का कोई मैसेज भी नहीं आया।
ऑनलाइन शिकायत थाने पर जाने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में जांच कराई जा रही है। इसके अलावा लिंक रोड थाना क्षेत्र के ब्रज बिहार निवासी राहुल कुमार ने बताया कि बैंक जाकर उन्हें पता चला कि उनके खाते से एक माह में 3.60 लाख रुपये निकालकर दूसरे खाते में ट्रांसफर किए गए हैं।
इस दौरान पता चला कि एक महीने में ट्रांसफर की गई धनराशि किसी सादाब नामक व्यक्ति के खाते में गई है। राहुल ने बताया कि उसने किसी तरह से चाय की दुकान चलाकर चार-पांच साल में रुपये एकत्रित किए थे। उसे घर खरीदना था लेकिन रकम खाते से निकाल ली गई। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि मामले में जांच कराई जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।