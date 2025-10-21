फ्लैट, दुकानें और बस्तियां हुई राख, दिवाली के दिन 24 घंटे तक दहलता रहा यह इलाका

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिवाली की रात जिले में आग की 48 बड़ी और छोटी घटनाएं हुईं। संजय नगर में तीन दुकानों में आग लग गई, जबकि न्यू हिंडन विहार के पास झुग्गियों और कबाड़ में आग लग गई। दमकल की चार गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इसके अलावा राजनगर एक्सटेंशन में एक फ्लैट में आग लग गई।

लालकुआं के पास एक खोखे में आग लग गई। नेहरू नगर में कूड़े के ढेर की सूचना मिलने पर दमकलकर्मी पहुंचे। दिवाली की रात सबसे बड़ी आग संजय नगर में लगी। इससे बगल की पूजा की दुकान मंगलम ज्वैलर्स और पैराडाइज शूज को भारी नुकसान पहुंचा।

आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंगलम ज्वैलर्स के सामने खड़े करीब छह दोपहिया वाहन आग की चपेट में आ गए। राहत की बात रही कि दिवाली के कारण दुकानें बंद थीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। न्यू हिंडन विहार स्थित कबाड़ के गोदाम में लगी आग से धुआं दूर-दूर तक फैल गया।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के अनुसार, दिवाली की सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक ज़िले में आग लगने की 48 घटनाएँ दर्ज की गईं। इनमें फ्लैटों और घरों में 14, दुकानों और शोरूम में सात, वाहनों में तीन, फ़ैक्टरियों और गोदामों में पाँच, कूड़े में 15, मीटर, ट्रांसफ़ॉर्मर और वाटर कूलर में दो-दो और अन्य दो जगहों पर आग लगने की घटनाएँ शामिल हैं।