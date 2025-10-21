Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फ्लैट, दुकानें और बस्तियां हुई राख, दिवाली के दिन 24 घंटे तक दहलता रहा यह इलाका

    By Vinit Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 05:36 PM (IST)

    दिवाली की रात गाजियाबाद में आग की 48 घटनाएं हुईं। संजय नगर में दुकानों, न्यू हिंडन विहार में झुग्गियों और कबाड़ में आग लगी। राजनगर एक्सटेंशन में एक फ्लैट में भी आग लग गई। सबसे बड़ी आग संजय नगर में लगी, जिससे दुकानों और वाहनों को नुकसान हुआ। दमकल विभाग ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिवाली की रात गाजियाबाद में आग की 48 घटनाएं हुईं।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिवाली की रात जिले में आग की 48 बड़ी और छोटी घटनाएं हुईं। संजय नगर में तीन दुकानों में आग लग गई, जबकि न्यू हिंडन विहार के पास झुग्गियों और कबाड़ में आग लग गई। दमकल की चार गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इसके अलावा राजनगर एक्सटेंशन में एक फ्लैट में आग लग गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लालकुआं के पास एक खोखे में आग लग गई। नेहरू नगर में कूड़े के ढेर की सूचना मिलने पर दमकलकर्मी पहुंचे। दिवाली की रात सबसे बड़ी आग संजय नगर में लगी। इससे बगल की पूजा की दुकान मंगलम ज्वैलर्स और पैराडाइज शूज को भारी नुकसान पहुंचा।

    आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंगलम ज्वैलर्स के सामने खड़े करीब छह दोपहिया वाहन आग की चपेट में आ गए। राहत की बात रही कि दिवाली के कारण दुकानें बंद थीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। न्यू हिंडन विहार स्थित कबाड़ के गोदाम में लगी आग से धुआं दूर-दूर तक फैल गया।

    मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के अनुसार, दिवाली की सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक ज़िले में आग लगने की 48 घटनाएँ दर्ज की गईं। इनमें फ्लैटों और घरों में 14, दुकानों और शोरूम में सात, वाहनों में तीन, फ़ैक्टरियों और गोदामों में पाँच, कूड़े में 15, मीटर, ट्रांसफ़ॉर्मर और वाटर कूलर में दो-दो और अन्य दो जगहों पर आग लगने की घटनाएँ शामिल हैं।

    दमकल विभाग की गाड़ियाँ मौके पर पहुँचीं और आग पर काबू पाया। ज़िले में 14 जगहों पर दमकल गाड़ियाँ तैनात थीं। मोहन नगर के अजंता कंपाउंड स्थित एक फ़ैक्टरी, नंदग्राम के एक प्लास्टिक गोदाम और संजय नगर में दुकानों के बाहर खड़े लगभग छह दोपहिया वाहनों में भी आग लगने की सूचना मिली।