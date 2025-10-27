गाजियाबाद में महिला से गहने ठगने वाले 4 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, दो के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना पुलिस ने 23 अक्टूबर को एक महिला से ऑटो में गहने ठगने वाले चार बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आज सुबह करीब साढ़े छह बजे रिछपालपुरी की पुलिया के पास चेकिंग के दौरान रोके जाने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया था।

लेकिन जवाबी फायरिंग में दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल का कहना है कि पकड़े गए आरोपित इरफान, शादाब, अमन गर्ग और नाजिम हैं। बदमाशों ने 23 अक्टूबर को कुशलिया निवासी मधु को ऑटो में बैठकर झांसे में लिया और महिला के गहने लेकर फरार हो गए थे। आरोपितों से महिला के गहने भी बरामद हुए हैं।