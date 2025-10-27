गाजियाबाद में महिला से गहने ठगने वाले 4 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, दो के पैर में लगी गोली
गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना पुलिस ने 23 अक्टूबर को ऑटो में गहने ठगने वाले चार बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। रिछपालपुरी में चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में दो घायल हुए। पकड़े गए आरोपितों में इरफान, शादाब, अमन गर्ग और नाजिम शामिल हैं। इन्होंने कुशलिया निवासी मधु को झांसा देकर गहने लूटे थे, जो बरामद हो गए हैं।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना पुलिस ने 23 अक्टूबर को एक महिला से ऑटो में गहने ठगने वाले चार बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आज सुबह करीब साढ़े छह बजे रिछपालपुरी की पुलिया के पास चेकिंग के दौरान रोके जाने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया था।
लेकिन जवाबी फायरिंग में दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल का कहना है कि पकड़े गए आरोपित इरफान, शादाब, अमन गर्ग और नाजिम हैं। बदमाशों ने 23 अक्टूबर को कुशलिया निवासी मधु को ऑटो में बैठकर झांसे में लिया और महिला के गहने लेकर फरार हो गए थे। आरोपितों से महिला के गहने भी बरामद हुए हैं।
एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना करने वाले चार लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड में दो लुटेरे घायल हुए हैं और इनके कब्जे से लूट का सामान बरामद किया गया है जिसमें 2 तमंचा .315 बोर, 2 खोखा कारतूस .315 बोर, 2 कारतूस .315 बोर और घटना में इस्तेमाल एक इलेक्ट्रिक ऑटो शामिल है।
उक्त सम्बन्ध में श्रीमती प्रियाश्री पाल, सहायक पुलिस आयुक्त वेव सिटी की बाइट-@Uppolice https://t.co/UUqhnVrTpO pic.twitter.com/z0stAhYFan— POLICE COMMISSIONERATE GHAZIABAD (@ghaziabadpolice) October 27, 2025
