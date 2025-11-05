परिषदीय विद्यालयों में आधा सत्र बीता, गाजियाबाद में 24 हजार विद्यार्थियों को नहीं मिला यूनिफॉर्म का बजट
गाजियाबाद के परिषदीय विद्यालयों में आधा सत्र बीतने के बाद भी लगभग 24 हजार विद्यार्थियों को यूनिफार्म का बजट नहीं मिला है। डीबीटी का लाभ न मिलने का मुख्य कारण अभिभावकों के खाते आधार से लिंक न होना है। पहली किस्त में 40,418 और दूसरी में 23,186 विद्यार्थियों को लाभ मिला। तीसरी किस्त में 9,193 विद्यार्थियों को डीबीटी का लाभ मिलेगा।
दीपा शर्मा, गाजियाबाद। आधा सत्र बीत जाने के बाद भी जिले के परिषदीय विद्यालयों के करीब 24 हजार विद्यार्थी यूनिफार्म की धनराशि से वंचित हैं। अब सर्दी आ चुकी हैं और बच्चों को सुबह में स्वेटर पहनने की जरूरत महसूस होने लगी है, लेकिन अभी तक विद्यार्थियों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से यूनिफार्म, स्वेटर एवं जूते मौजे खरीदने के लिए बजट नहीं मिला है।
इन विद्यार्थियों को करीब 12-12 सौ रुपये की धनराशि अभिभावकों के खातों में मिलनी हैं। डीबीटी का लाभ नहीं मिलने वालों में ऐसे विद्यार्थी ज्यादा है जिनके अभिभावकों के खाते आधार सीड नहीं है। वहीं कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है या आधार में नाम, पिता का नाम या अन्य किसी त्रुटि की वजह से नाट वेरिफाइड हैं।
इसके अलावा उम्र की वजह से संदिग्ध और डुप्लीकेट बच्चे डीबीटी का लाभ नहीं मिलने वालों में शामिल हैं। जिन विद्यार्थियों को डीबीटी का लाभ नहीं मिला है। ऐसे ज्यादातर विद्यार्थी पुरानी यूनिफार्म से काम चला रहे हैं या फिर बिना यूनिफार्म के विद्यालय आ रहे हैं।
पहली किस्त में 40,418 और दूसरी में 23,186 को मिला लाभ
पहली किस्त में डीबीटी का लाभ दिलाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कुल 44,456 विद्यार्थियों का प्रस्ताव भेजा था। इनमें से 40,418 विद्यार्थियों की ही यूनिफार्म की धनराशि अभिभावकों के खाते में भेजी गई।
4,038 विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते सीड न होने की वजह से उनके खाते में डीबीटी का लाभ नहीं मिल सका। दूसरी किस्त में 31,991 विद्यार्थियों का प्रस्ताव भेजा था। इनमें से 23,186 को ही डीबीटी का लाभ मिल सका। तीसरी किस्त में 9,193 विद्यार्थियों को डीबीटी का लाभ मिलेगा।
डीबीटी धनराशि का विवरण
यूनिफार्म - 600 (तीन सौ रुपये प्रति सेट)
- बैग - 175
- जूते मौजे - 125
- स्वेटर - 200
- स्टेशनरी - 100
- कुल - 1,200
परिषदीय विद्यालयों में डीबीटी की स्थिति
- जिले में कुल परिषदीय विद्यालयों की संख्या कुल - 446
- परिषदीय विद्यालयों में बच्चों का नामांकन कुल - 87,411
- कितने विद्यार्थियों को डीबीटी का लाभ मिला कुल - 63,604
- विद्यार्थी अभी तक डीबीटी के लाभ से वंचित हैं कुल - 23,807
- बच्चे अभी तक आधार से वंचित हैं कुल - 5,435
- अभिभावक के खाते आधार सीड नहीं है कुल - 3,053
- शिक्षकों के पास डीबीटी कार्य पेंडिंग कुल - 3,461
- अगले बैच में डीबीटी के लाभ के लिए प्रोसेस में हैं कुल - 9,193
- पोर्टल पर डुप्लीकेट विद्यार्थी : 494
- उम्र के कारण संदिग्ध विद्यार्थी : 2,554
9,193 विद्यार्थियों का बैच प्रोसेस में है। बाकी जिन बच्चों के नए दाखिले हैं उनके आधार बनवाए जा रहे हैं। आधार बनने के बाद उन्हें डीबीटी का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा जिन अभिभावकों के खाते सीड नहीं हैं उनको डीबीटी का लाभ मिलने में समस्या आ रही है। जल्दी ही सभी को डीबीटी का लाभ मिल जाए, इसका प्रयास किया जा रहा है।
