गाजियाबाद में गुणवत्ता खराब होने पर 240 किलो पनीर और 110 किलो मिठाई को नष्ट कराया

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दीपावली पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार खाद्य पदार्थों की चेकिंग की जा रही है। सोमवार को जिले में बिक्री के लिए लाया गया 210 किलो पनीर और एक दुकान से 110 किलो मिठाई को नष्ट कराया गया है। पनीर और मिठाई के सैंपल भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

जिला अभिहित अधिकारी अरविंद यादव ने बताया कि मथुरा में रहने वाला रामनिवास पिकअप वाहन में 69,120 रुपये का 240 किलो पनीर लादकर सब्जी मंडी के पास बिक्री के लिए आया था। टीम ने जांच की तो पनीर की गुणवत्ता ठीक नहीं थी। हरनंदी मोक्ष स्थल के पास पनीर को ले जाकर नष्ट करा दिया गया और जांच के लिए सैंपल लिए गए।