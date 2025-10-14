Language
    गाजियाबाद में गुणवत्ता खराब होने पर 240 किलो पनीर और 110 किलो मिठाई को नष्ट कराया

    By Abhishek Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:14 AM (IST)

    गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 240 किलो पनीर और 110 किलो मिठाई को खराब गुणवत्ता के कारण नष्ट कर दिया। शिकायत मिलने पर विभाग ने जांच की और पाया कि खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं हैं। अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करने का आग्रह किया है।

    गाजियाबाद में खराब गुणवत्ता के 210 किलो पनीर को कराया नष्ट।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दीपावली पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार खाद्य पदार्थों की चेकिंग की जा रही है। सोमवार को जिले में बिक्री के लिए लाया गया 210 किलो पनीर और एक दुकान से 110 किलो मिठाई को नष्ट कराया गया है। पनीर और मिठाई के सैंपल भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

    जिला अभिहित अधिकारी अरविंद यादव ने बताया कि मथुरा में रहने वाला रामनिवास पिकअप वाहन में 69,120 रुपये का 240 किलो पनीर लादकर सब्जी मंडी के पास बिक्री के लिए आया था। टीम ने जांच की तो पनीर की गुणवत्ता ठीक नहीं थी। हरनंदी मोक्ष स्थल के पास पनीर को ले जाकर नष्ट करा दिया गया और जांच के लिए सैंपल लिए गए।

    इसके अलावा कड़कड़ माडल स्थित अग्रवाल स्वीट के यहां पर खराब गुणवत्ता वाली 110 किलो मिठाई को भी नष्ट कराया गया है। मिठाई की कीमत 44 हजार रुपये है। दीपावली अभियान के तहत जिले में अब 89 खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच को प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।