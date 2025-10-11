Language
    गाजियाबाद में बढ़ाई गई सतर्कता, मेडिकल स्टोर और निर्माता कंपनियों से कफ सीरप के 23 सैंपल लेकर जांच को भेजे

    By Abhishek Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:04 AM (IST)

    मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद गाजियाबाद में सतर्कता बढ़ाई गई है। मेडिकल स्टोरों और निर्माता कंपनियों से 23 कफ सिरप के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर आशुतोष मिश्रा ने बताया कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप की जांच की जा रही है और अन्य कंपनियों के नमूने भी लिए गए हैं। सिद्धार्थ विहार में खुले में दवाएं मिलने की शिकायत पर जांच की जाएगी।

    मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सीरप की घटना के बाद गाजियाबाद में बढ़ाई गई सतर्कता।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सीरप के सवन से बच्चों की मौत के मामले में जिले में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। अस्पतालों से लेकर बाजारों में मेडिकल स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध कफ सीरप के सैंपल लिए जा रहे हैं, अब तक 23 सैंपल लेकर जांच को प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

    ड्रग इंस्पेक्टर आशुतोष मिश्रा ने बताया कि जांच के दौरान मेडिकल स्टोरों पर चेक किया गया कि वहां पर कोल्ड्रिफ कफ सीरप की बिक्री ताे नहीं हो रही है या स्टाक तो उपलब्ध नहीं है। जांच में कोल्ड्रिफ कफ सीरप नहीं मिला है, दूसरी कंपनियों के कफ सीरप मिले हैं। ऐसे में जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। इनके अलावा जिले में कफ सीरप बनाने वाली कंपनियों की यूनिट पर जाकर भी सैंपल लिए गए हैं।

    प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं, शुक्रवार को सिद्धार्थ विहार में कुछ दवाएं खुले में फेंके जाने का भी फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। इस मामले में ड्रग इस्पेक्टर का कहना है कि इस मामले में किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी।