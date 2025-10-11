गाजियाबाद में बढ़ाई गई सतर्कता, मेडिकल स्टोर और निर्माता कंपनियों से कफ सीरप के 23 सैंपल लेकर जांच को भेजे

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सीरप के सवन से बच्चों की मौत के मामले में जिले में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। अस्पतालों से लेकर बाजारों में मेडिकल स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध कफ सीरप के सैंपल लिए जा रहे हैं, अब तक 23 सैंपल लेकर जांच को प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

ड्रग इंस्पेक्टर आशुतोष मिश्रा ने बताया कि जांच के दौरान मेडिकल स्टोरों पर चेक किया गया कि वहां पर कोल्ड्रिफ कफ सीरप की बिक्री ताे नहीं हो रही है या स्टाक तो उपलब्ध नहीं है। जांच में कोल्ड्रिफ कफ सीरप नहीं मिला है, दूसरी कंपनियों के कफ सीरप मिले हैं। ऐसे में जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। इनके अलावा जिले में कफ सीरप बनाने वाली कंपनियों की यूनिट पर जाकर भी सैंपल लिए गए हैं।