गाजियाबाद में 10वीं की छात्रा ने की आत्महत्या: फ्लैट की बालकनी से कूदकर दी जान, जांच में सामने आई वजह

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। टीलामोड़ थाना क्षेत्र के शालीमार सिटी की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी ने फ्लैट की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। किशोरी 10वीं की छात्रा थी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शुरुआती पूछताछ में पढ़ाई के तनाव के चलते आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है।

एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि रविवार सुबह करीब 7:25 बजे डायल 112 पर सोसायटी निवासी जसदीप सिंह की बेटी इकप्रीत कौर (15) के बालकनी से कूदने की सूचना मिली थी।

पुलिस ने मौके से घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसीपी ने बताया कि जब स्वजन से बात की गई तो पढ़ाई को लेकर मानसिक तनाव में होने की बात भी पता चली। मामले में जांच की जा रही है।