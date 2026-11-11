गाजियाबाद में छत से गिरकर बेहोश हुई 20 माह की बच्ची, 108 एंबुलेंस की टीम ने CPR देकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। घर की छत से गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हुई 20 माह की मासूम बच्ची की जान बचाने में 108 एम्बुलेंस सेवा की टीम ने बुधवार को विशेष काम किया। समय पर सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) और ऑक्सीजन सपोर्ट देकर हालत में सुधार करते हुए बच्ची की जान बचा ली।

एंबुलेंस कर्मियों की तत्परता और सूझबूझ से बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे स्थिर अवस्था में भर्ती कराया गया।साहिबाबाद क्षेत्र स्थित अर्थला में रहने वाले नंदकिशोर की 20 माह की बच्ची लाडो के घर पर ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। स्वजन ने तत्काल 108 एंबुलेंस सेवा को सूचना दी।

सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची। बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सक डाॅ. राकेश की सलाह पर ईएमटी अजीत गौतम ने बच्ची को सीपीआर देना शुरू किया और आक्सीजन सपोर्ट उपलब्ध कराया। इस दौरान पल्स ऑक्सीमीटर और स्टेथोस्कोप की मदद से बच्ची की स्थिति और जरूरी वाइटल्स की निगरानी की गई।

एंबुलेंस टीम की तत्परता से बच्ची की स्थिति में सुधार हुआ। इसके बाद बच्ची को बेहतर उपचार के लिए जीटीबी अस्पताल, दिल्ली पहुंचाया गया, जहां उसे स्थिर अवस्था में भर्ती कराया गया।इस सराहनीय कार्य में ईएमटी अजीत गौतम और पायलट राहुल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।