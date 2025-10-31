GDA उपाध्यक्ष का मेगा निरीक्षण: पीएम आवास से क्रिकेट स्टेडियम तक प्रोजेक्ट्स की समीक्षा, गुणवत्ता पर रहा जोर
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने पीएम आवास योजना, क्रिकेट स्टेडियम और अन्य विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों को परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने मधुबन बापूधाम में वृक्षारोपण भी किया और हरित क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों की प्रगति, निर्माण गुणवत्ता और स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक परियोजना को निर्धारित समयावधि में उच्च गुणवत्ता और पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए, ताकि नागरिकों को अतिशीघ्र सुविधाओं का लाभ मिल सके।
उन्होंने मधुबन बापूधाम स्थित जीडीए का नया कार्यालय भवन, बुनकर मार्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना, निर्माणाधीन आरओबी, हरनंदीपुरम योजना, राजनगर एक्स्टेंशन की जोनल सड़क, नूरनगर की प्रधानमंत्री आवास योजना एवं प्रस्तावित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्थल का भी स्थलीय निरीक्षण किया।
समय से काम पूरा करने के निर्देश
जीडीए उपाध्यक्ष ने सभी परियोजनाओं को जनहित को ध्यान में रखकर समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद उन्होंने मधुबन बापूधाम योजना परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने कहा कि हरित क्षेत्र बढ़ने से शहर की सुंदरता के साथ स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण भी मिलता है।
इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राधिकरण द्वारा विकसित सभी योजनाओं में अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए तथा लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह, प्रभारी मुख्य अभियंता आलोक रंजन आदि अधिकारी उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।