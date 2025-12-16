Language
    जीडीए में सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार होगा विकास कार्याें को एस्टिमेट, समय की होगी बचत

    By Tripathi Aditya Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:07 PM (IST)

    जीडीए की बैठक में अधिकारी। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) में उपाध्यक्ष द्वारा लाेगाें को कम से कम समय में अधिक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि शहरवासियों को परेशानी न हो।

    इसके तहत ही उन्होंने सोमवार को अभियंत्रण अनुभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान विकास कार्याें का एस्टिमेट तैयार करने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए कहा है, जिससे कि कम समय में सही एस्टिमेट बन सके। इसके साथ ही उन्होंने वर्क मॉनिटरिंग के लिए समर्पित पोर्टल तैयार करने के भी निर्देश दिए।

    जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने बैठक में कहा कि टेंडर स्वीकृति की प्रकिया में समय की बचत एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए टेंडर से संबंधित सभी कार्यवाही ई-ऑफिस प्लेटफार्म पर अपलोड किया जाए। अवर अभियंता स्तर से एस्टिमेट समयबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाए, यदि किसी अवर अभियंता द्वारा एस्टिमेट तैयार करने मेें देरी की गई तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।

    उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पूर्व ही स्पष्ट टाइमलाइन निर्धारित की जाए और उसका कड़ाई से पालन किया जाए। कार्य में विलंब की स्थिति में संबंधित ठेकेदार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बैठक में उन्होंने ग्रेप के नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।