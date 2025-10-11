गाजियाबाद के इस इलाके पर चला GDA का बुलडोजर, कई अवैध निर्माण जमींदोज; जारी रहेगा अभियान
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने प्रताप विहार में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। कई भूखंडों पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की गई, क्योंकि निर्माणकर्ताओं ने स्वीकृत मानचित्र का उल्लंघन किया था। नोटिस के बावजूद जवाब न मिलने पर जीडीए ने कार्रवाई की और अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। जीडीए वीसी ने कहा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को प्रताप विहार क्षेत्र में अवैध निर्माणों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। प्रभारी प्रवर्तन जोन चार के नेतृत्व में कई भूखंडों पर ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्यवाही की गई।
इस दौरान निर्माणकर्ता पूनम दुआ, शैलेश सिंह, निशांत सिद्धु, विनोद शर्मा, जगवीर सिंह, शैलेन्द्र यादव, पंकज गर्ग तथा पिंकी शर्मा द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत या बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य किए जा रहे थे।
अधिकारियों के मुताबिक नोटिस के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब दाखिल नहीं किया गया। इसको लेकर दो अक्टूबर को ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए, जिसके चलते प्रताप विहार सेक्टर-12 और विजयनगर क्षेत्र में कई भवनों के अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर सील किया गया।
इस दौरान प्राधिकरण की टीम के साथ पुलिसबल भी मौजूद रहा। जीडीए वीसी अतुल वत्स ने बताया कि अवैध निर्माणों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।
