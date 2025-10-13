Bulldozer Action: गाजियाबाद के इस इलाके में गरजा GDA का बुलडोजर, कई संपत्तियां सील

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। जीडीए ने सोमवार को इंदिरापुरम में बड़ा अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। इसके अलावा अधिकारियों ने कुछ जगहों पर सीलिंग की कार्रवाई भी की।

प्रभारी प्रवर्तन जोन-6 के नेतृत्व में शक्तिखंड-1 के भूखंड संख्या-333/10 पर सीलिंग के बावजूद बिल्डर ने काम जारी रखा था। इस पर कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन दल ने निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

शक्तिखंड-2 के भूखंड संख्या-90 और अहिंसाखंड-2 के भूखंड संख्या-7 पर अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसके अलावा शक्तिखंड-2 में भूखंड संख्या-89 और नीतिखंड-1 के भूखंड संख्या-916, 917 पर अवैध निर्माण को सील किया गया।



