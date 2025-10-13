Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bulldozer Action: गाजियाबाद के इस इलाके में गरजा GDA का बुलडोजर, कई संपत्तियां सील

    By Shobhit Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:26 PM (IST)

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने इंदिरापुरम में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जीडीए के बुलडोजर ने कई अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया और कई को सील कर दिया। प्राधिकरण ने पहले ही संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी कर दिया था। जीडीए ने कहा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने इंदिरापुरम में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। जीडीए ने सोमवार को इंदिरापुरम में बड़ा अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। इसके अलावा अधिकारियों ने कुछ जगहों पर सीलिंग की कार्रवाई भी की।

    प्रभारी प्रवर्तन जोन-6 के नेतृत्व में शक्तिखंड-1 के भूखंड संख्या-333/10 पर सीलिंग के बावजूद बिल्डर ने काम जारी रखा था। इस पर कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन दल ने निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

    शक्तिखंड-2 के भूखंड संख्या-90 और अहिंसाखंड-2 के भूखंड संख्या-7 पर अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसके अलावा शक्तिखंड-2 में भूखंड संख्या-89 और नीतिखंड-1 के भूखंड संख्या-916, 917 पर अवैध निर्माण को सील किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें