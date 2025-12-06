गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में जीडीए का अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, विरोध के बावजूद हुई कार्रवाई
साहिबाबाद के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-एक में जीडीए ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। भूखंड संख्या-775 के छठे तल पर बने कॉलम और भूखंड संख्या-499ए पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-एक में जीडीए ने शनिवार को अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। प्रभारी प्रवर्तन जोन-आठ के नेतृत्व में भूखंड संख्या-775 के छठे तल पर निर्मित कालमों को ध्वस्त कर दिया गया।
इसके अलावा भूखंड संख्या-499ए पर भूतल पर निर्मित व्यवसायिक दुकानों को ध्वस्त कराया गया। इस दौरान निर्माणकर्ताओं ने जीडीए की टीम का विरोध भी किया लेकिन प्राधिकरण पुलिस बल द्वारा उन्हें नियंत्रित कर कार्रवाई जारी रखी गई।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।