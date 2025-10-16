Language
    गाजियाबाद में 129 प्रॉपर्टी की नीलामी से GDA की बल्ले-बल्ले, अथॉरिटी की झोली में आएंगे 98.50 करोड़ रुपये

    By Shahnawaz Ali Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:18 AM (IST)

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने 129 संपत्तियों की नीलामी करके 98.50 करोड़ रुपये की आय अर्जित करने का अनुमान लगाया है। इस नीलामी में आवासीय और व्यावसायिक भूखंड शामिल थे। जीडीए इस आय का उपयोग शहर के बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में करेगा, जिससे गाजियाबाद के निवासियों को लाभ होगा।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की ओर से हिंदी भवन सभागार में रिक्त संपत्तियों की नीलामी हुई, जिसमें 129 संपत्तियों में से 15 संपत्तियों की नीलामी हुई। इससे प्राधिकरण को करीब 98.50 करोड़ की आय होने की उम्मीद है। नीलामी में विभिन्न योजनाओं के तहत आवासीय, वाणिज्यिक एवं संस्थागत भूखंडों को शामिल किया गया।

    उक्त जानकारी देते हुए अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि कोयल एन्क्लेव योजना के दो ग्रुप हाउसिंग भूखंडों से 44.02 करोड़, इन्द्रप्रस्थ योजना (पॉकेट बी) के एक औद्योगिक भूखंड से 1.71 करोड़, इन्द्रप्रस्थ योजना पॉकेट एच के एक व्यावसायिक भूखंड से 1.36 करोड़, इंदिरापुरम के शक्ति खंड-2 के दो आवासीय भूखंडों से 19.80 करोड़, इंदिरापुरम शक्तिखंड-3 के तीन आवासीय भूखंडों से 11.12 करोड़, इंदिरापुरम विस्तार ब्लॉक-ए के दो आवासीय भूखंडों से 17.33 करोड़, इंदिरापुरम ज्ञान खंड-3 के दो दुकान भूखंडों से 1.37 करोड़, कौशांबी ब्लाक-ए के दो आवासीय भूखंडों से 1.76 करोड़ रुपये की आय हुई। नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभागियों में से उच्चतम बोली लगाने वालों को संपत्तियां आवंटित की गईं।

    ग्रुप हाउसिंग के लिए भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया पूरी

    उधर, वसुंधरा सेक्टर-7 में आवास विकास परिषद की ग्रुप हाउसिंग भूखंडों की ई-नीलामी प्रक्रिया लखनऊ में पूरी कर ली गई है। इसमें निर्माण कंपनियों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों का कहना है कि सेक्टर-7 स्थित दो भूखंडों की नीलामी हुई है।

    अधिकारियों ने बताया कि पहला भूखंड जिसकी संख्या 7/ जीएच-1 कार्नर का प्लॉट है। इसका क्षेत्रफल 39,489 वर्गमीटर है। इस भूखंड के लिए तीन कंपनियों ने बोली लगाई। 15505 वर्गमीटर के दूसरे भूखंड 7/ जीएच-3 के लिए भी बोली लगाई गई। इन दो भूखंडों को नीलामी में खरीदार मिले। बचे हुए भूखंडों के लिए 18 अक्टूबर को ई-नीलामी होगी।