Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंदिरापुरम में GDA की मेगा नीलामी फ्लॉप! 73 में से सिर्फ 2 प्लॉट पर बोली, वो भी कम दाम पर

    By Shahnawaz Ali Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:52 PM (IST)

    गाजियाबाद में जीडीए द्वारा इंदिरापुरम में आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामी की गई। उम्मीद से कम बोली लगाने वालों के कारण ज़्यादातर प्लॉट पर बोली नहीं लगी। केवल दो प्लॉट पर बोली लगी, लेकिन उनकी कीमतें पिछली नीलामी से कम थीं। नीलामी में कुल 73 प्लॉट शामिल थे। प्राधिकरण फिर से नीलामी की प्रक्रिया की तैयारी कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गाजियाबाद में जीडीए द्वारा इंदिरापुरम में आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की नीलामी की गई। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। GDA की तरफ से इंदिरापुरम में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की नीलामी प्रक्रिया सोमवार को हिंदी भवन ऑडिटोरियम में हुई। हालांकि, उम्मीद से कम बोली लगाने वालों के कारण ज़्यादातर प्लॉट पर बोली नहीं लगी।

    GDA के एडिशनल सेक्रेटरी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि सिर्फ दो प्लॉट पर बोली लगी, लेकिन उनकी कीमतें पिछली नीलामी से कम थीं। इसलिए अथॉरिटी ने उन्हें नहीं बेचा। नीलामी में कुल 73 प्लॉट शामिल थे, जिनमें 32 कमर्शियल, 25 रेजिडेंशियल, 14 दुकान और दूसरी कैटेगरी के प्लॉट शामिल थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंदिरापुरम स्कीम के तहत न्याय खंड-1 में 28 कमर्शियल प्लॉट, अभय खंड में एक कमर्शियल प्लॉट, शक्ति खंड-4 में एक कियोस्क और एक होटल प्लॉट, और ज्ञान खंड-3 में 14 दुकान प्लॉट नीलामी के लिए रखे गए थे।

    इसके अलावा, इंदिरापुरम एक्सटेंडेड स्कीम के ब्लॉक-1 में 20 रेजिडेंशियल और दो कमर्शियल प्लॉट, और ब्लॉक-B में पांच रेजिडेंशियल और एक कमर्शियल प्लॉट शामिल किए गए। बोली लगाने वालों की कम संख्या और काफ़ी कम कीमतों की वजह से नीलामी पूरी नहीं हो पाई। अथॉरिटी फिर से नीलामी की प्रक्रिया की तैयारी कर रही है।