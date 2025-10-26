Ghaziabad Crime: गैंगस्टर पत्नी के हत्यारे को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी पुलिस, 2020 में अक्षय हत्याकांड में गया था जेल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी में 14 अक्टूबर की सुबह गैंगस्टर पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के आरोपित बदमाश को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस ने कोर्ट में वारंट दाखिल किया जिस पर कोर्ट ने मुजफ्फरनगर पुलिस को आरोपित को 30 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।

मोदीनगर के तिबड़ा रोड निवासी रूबी और उसका पति विकास अहलावत राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी में रह रहे थे। वर्ष 2020 में मोदीनगर में हुए अक्षय हत्याकांड में दोनों जेल भी गए थे। एक मुकदमा अक्षय के पिता ने धमकी देने का दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपितों समेत हत्या के अन्य आरोपितों पर गैंगस्टर लगा दिया था। बीते करीब तीन महीने से विकास अपनी पत्नी से अलग रह रहा था।

14 अक्टूबर सुबह विकास फ्लैट पर आया और अपना पासपोर्ट और आधार मांगा था, लेकिन रूबी ने मना कर दिया। इसी बात पर दोनों में नोकझोंक हुई। विकास ने रूबी की गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। आरोपित ने 17 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर कोर्ट में पुराने मामले में आत्मसमर्पण कर दिया।