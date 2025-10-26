Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Ghaziabad Crime: गैंगस्टर पत्नी के हत्यारे को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी पुलिस, 2020 में अक्षय हत्याकांड में गया था जेल

    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:36 AM (IST)

    पुलिस गैंगस्टर की पत्नी के हत्यारे को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने वाली है। यह आरोपी पहले 2020 में अक्षय हत्याकांड में शामिल होने के कारण जेल जा चुका है। अब पुलिस इस हत्या के मामले में उससे गहन पूछताछ करेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी में 14 अक्टूबर की सुबह गैंगस्टर पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के आरोपित बदमाश को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस ने कोर्ट में वारंट दाखिल किया जिस पर कोर्ट ने मुजफ्फरनगर पुलिस को आरोपित को 30 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोदीनगर के तिबड़ा रोड निवासी रूबी और उसका पति विकास अहलावत राजनगर एक्सटेंशन की अजनारा इंटीग्रिटी सोसायटी में रह रहे थे। वर्ष 2020 में मोदीनगर में हुए अक्षय हत्याकांड में दोनों जेल भी गए थे। एक मुकदमा अक्षय के पिता ने धमकी देने का दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपितों समेत हत्या के अन्य आरोपितों पर गैंगस्टर लगा दिया था। बीते करीब तीन महीने से विकास अपनी पत्नी से अलग रह रहा था।

    14 अक्टूबर सुबह विकास फ्लैट पर आया और अपना पासपोर्ट और आधार मांगा था, लेकिन रूबी ने मना कर दिया। इसी बात पर दोनों में नोकझोंक हुई। विकास ने रूबी की गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। आरोपित ने 17 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर कोर्ट में पुराने मामले में आत्मसमर्पण कर दिया।

    एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय के मुताबिक नंदग्राम पुलिस ने पत्नी रूबी की हत्या के मामले में गाजियाबाद कोर्ट में वारंट दाखिल किया। कोर्ट ने मुजफ्फरनगर पुलिस को हत्यारोपित विकास अहलावत को 30 अक्तूबर को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में पेश होने के बाद उसे हत्या के मामले में डासना जेल में भेजा जाएगा। जहां से नंदग्राम पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।