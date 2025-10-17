Language
    गाजियाबाद में 7 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, तलाश में जुटी पुलिस

    By Ashutosh Gupta Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 03:20 PM (IST)

    गाजियाबाद में लिंकरोड पुलिस ने सात अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ये अपराधी दिल्ली और गाजियाबाद में कई अपराधों में शामिल हैं और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। आरोपियों में कपिल कुमार गौतम, अभिषेक, मनीष उर्फ मोनू, मोहम्मद मुन्नू उर्फ मोनू, मेहताब, जय प्रकाश नारायण उर्फ राम प्रकाश महतो और दीपू शामिल हैं, जो विभिन्न स्थानों के निवासी हैं।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के साहिबाबाद में लिंकरोड पुलिस ने सात अपराधियों के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

    डीसीपी निमिष पाटील ने बताया कि इस मामले में लिंकरोड थाने में एफआइआर दर्ज की गई है। पुलिस ने लोनी बॉर्डर के बेहटा हाजीपुर निवासी कपिल कुमार गौतम व अभिषेक, मेरठ के सरधना स्थित कपसाड़ गांव निवासी मनीष उर्फ मोनू, बिहार के समस्तीपुर स्थित भोरे शाहपुर निवासी मोहम्मद मुन्नू उर्फ मोनू, मेहताब, विभूतिपुर निवासी जय प्रकाश नारायण उर्फ राम प्रकाश महतो और बिजनौर के ताजपुर निवासी दीपू के खिलाफ कार्रवाई की है।

    ये सभी आरोपित अपराध करने के अभ्यस्त हैं और इनके खिलाफ दिल्ली और गाजियाबाद में विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं। इन सभी की तलाश की जा रही है।