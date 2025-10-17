गाजियाबाद में 7 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के साहिबाबाद में लिंकरोड पुलिस ने सात अपराधियों के खिलाफ गैंग्स्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

डीसीपी निमिष पाटील ने बताया कि इस मामले में लिंकरोड थाने में एफआइआर दर्ज की गई है। पुलिस ने लोनी बॉर्डर के बेहटा हाजीपुर निवासी कपिल कुमार गौतम व अभिषेक, मेरठ के सरधना स्थित कपसाड़ गांव निवासी मनीष उर्फ मोनू, बिहार के समस्तीपुर स्थित भोरे शाहपुर निवासी मोहम्मद मुन्नू उर्फ मोनू, मेहताब, विभूतिपुर निवासी जय प्रकाश नारायण उर्फ राम प्रकाश महतो और बिजनौर के ताजपुर निवासी दीपू के खिलाफ कार्रवाई की है।