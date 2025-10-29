Ganga Water Supply: गाजियाबाद और नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज, आज से मिलेगा भरपूर गंगाजल

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन व नोएडा के लोगों को आज बुधवार सुबह से भरपूर गंगाजल मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों का दावा है कि प्लांटों में भरपूर गंगाजल पहुंच रहा है। अब लोगों को गंगाजल की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी।

गंगनहर से ही प्रताप विहार और सिद्धार्थ विहार स्थित प्लांट में गंगाजल आता है। इन प्लांट से नोएडा के अलावा ट्रांस हिंडन के वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम, डेल्टा कालोनी, कौशांबी और सिद्धार्थ विहार को गंगाजल मिलता है। बीते शुक्रवार को हरिद्वार से तीन हजार क्यूसेक गंगाजल छोड़ा गया था।

छठ महापर्व के चलते इसमें से करीब दो हजार क्यूसेक गंगाजल हरनंदी नदी में डायवर्ट कर दिया गया था। जिससे हरनंदी नदी के गंदे पानी को साफ किया जा सके और पानी का स्तर बढ सके। हर वर्ष छठ पूजा से पहले हरनंदी नदी के पानी को साफ करने के लिए उसमें गंगाजल छोड़ा जाता है।