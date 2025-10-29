Ganga Water Supply: गाजियाबाद और नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज, आज से मिलेगा भरपूर गंगाजल
ट्रांस हिंडन और नोएडा के लोगों को आज से भरपूर गंगाजल मिलने की उम्मीद है क्योंकि प्लांटों में पर्याप्त गंगाजल पहुंच रहा है। छठ पूजा के चलते हरनंदी नदी में दो हजार क्यूसेक गंगाजल मोड़ने के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई थी। अधिकारियों का कहना है कि अब लोगों को परेशानी नहीं होगी।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन व नोएडा के लोगों को आज बुधवार सुबह से भरपूर गंगाजल मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों का दावा है कि प्लांटों में भरपूर गंगाजल पहुंच रहा है। अब लोगों को गंगाजल की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी।
गंगनहर से ही प्रताप विहार और सिद्धार्थ विहार स्थित प्लांट में गंगाजल आता है। इन प्लांट से नोएडा के अलावा ट्रांस हिंडन के वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम, डेल्टा कालोनी, कौशांबी और सिद्धार्थ विहार को गंगाजल मिलता है। बीते शुक्रवार को हरिद्वार से तीन हजार क्यूसेक गंगाजल छोड़ा गया था।
छठ महापर्व के चलते इसमें से करीब दो हजार क्यूसेक गंगाजल हरनंदी नदी में डायवर्ट कर दिया गया था। जिससे हरनंदी नदी के गंदे पानी को साफ किया जा सके और पानी का स्तर बढ सके। हर वर्ष छठ पूजा से पहले हरनंदी नदी के पानी को साफ करने के लिए उसमें गंगाजल छोड़ा जाता है।
हरनंदी में पानी डायवर्ट होने की वजह से प्रताप विहार व सिद्धार्थ विहार प्लांट में पर्याप्त गंगाजल नहीं पहुंच पा रहा था। इस वजह से बीते चार दिन से लोगों को भरपूर गंगाजल नहीं मिल पा रहा था। उससे पहले गंगनगर की सफाई के चलते गंगाजल नहीं आ रहा था। अधिकारियों का दावा है कि बुधवार सुबह से लोगों किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
करीब दो हजार क्यूसेक गंगाजल हरनंदी नदी में छोड़ा गया था, जिससे छठ व्रती साफ पानी में खड़े होकर पूजा कर सकें। लोगों को अब भरपूर गंगाजल मिलेगा।
-केपी आनंद, महाप्रबंधक, जलकल विभाग
