Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गंगा एक्सप्रेस-वे के शुभारंभ से पहले ही विरोध शुरू, किसान नेताओं ने दिया अनिश्चितकालीन धरना

    By Vikas Verma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:07 PM (IST)

    गाजियाबाद में गंगा एक्सप्रेस-वे के शुभारंभ से पहले ही किसान नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना दिया है। किसानों की मांग है क ...और पढ़ें

    Hero Image

    भाकियू के सदस्यों ने गंगा एक्सप्रेसवे पर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना।

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे पर गांव तलहेटा के निकट भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने सोमवार से धरना शुरू किया है। पदाधिकारियों का आरोप है कि सर्विस रोड से मिट्टी उठाकर गहरे गड्ढे कर दिए हैं, जिसके चलते किसान अपने खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाकियू पदाधिकारी सुबह करीब 11 बजे निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने दरी बिछाकर धरना शुरू कर दिया। अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। पदाधिकारियों ने कहा कि एक्सप्रेस-वे के पास बनने वाली सर्विस रोड से निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों ने कई कई फीट मिट्टी उठा ली है। जिसके चलते यहां गड्ढे हो गए।

    उनका आरोप है कि चकरोड पर भी कब्जा किया जा रहा है। किसान अपने खेतों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर कुलदीप त्यागी, जयकुमार मलिक, अक्षय आदि उपस्थित रहे।

    यह भी पढ़ें- गंगा एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन की डेट फाइनल! मेरठ से प्रयागराज तक 120 KM की रफ्तार से फर्राटा भरेंगे वाहन