गंगा एक्सप्रेस-वे के शुभारंभ से पहले ही विरोध शुरू, किसान नेताओं ने दिया अनिश्चितकालीन धरना

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे पर गांव तलहेटा के निकट भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने सोमवार से धरना शुरू किया है। पदाधिकारियों का आरोप है कि सर्विस रोड से मिट्टी उठाकर गहरे गड्ढे कर दिए हैं, जिसके चलते किसान अपने खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है।

भाकियू पदाधिकारी सुबह करीब 11 बजे निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने दरी बिछाकर धरना शुरू कर दिया। अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। पदाधिकारियों ने कहा कि एक्सप्रेस-वे के पास बनने वाली सर्विस रोड से निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों ने कई कई फीट मिट्टी उठा ली है। जिसके चलते यहां गड्ढे हो गए।