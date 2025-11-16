Language
    दस्तावेज में नाम सुधार न होने से तंग किसान ने तहसील में आत्मदाह की दी चेतावनी, दो साल से लगा रहा था चक्कर

    By Vikas Verma Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 04:12 PM (IST)

    नाम सुधार न होने से परेशान एक किसान ने तहसील कार्यालय में आत्मदाह की चेतावनी दी है। वह पिछले दो सालों से लगातार चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। किसान प्रशासन के रवैये से परेशान चल रहा था और इसी कारण उसने ये कदम उठाने का फैसला लिया है।

    परेशान किसान ने दी आत्मदाह की धमकी। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। जमीनी दस्तावेजों में नाम सही कराने के लिए किसान पिछले दो साल से तहसील के चक्कर काट रहा है। लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अधिकारी उन्हें टकराने में लगे हैं। परेशान आकर पीड़ित ने अब तहसील में आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। उनमें तहसील के अधिकारियों के प्रति रोष है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत दी जा चुकी है।

    मोदीनगर तहसील क्षेत्र के गांव कुन्हैडा के इकरामुद्दीन किसान हैं। गांव में ही उनके खेत हैं। उनके मुताबिक, उनके जमीनी दस्तावेजाें में नाम गलत दर्ज हो गया था। जिसमें संशोधन कराने के लिए उन्हाेंने तहसील में शिकायत दी। इसपर लेखपाल ने उनसे कहा कि जल्द ही नाम सही कर दिया जाएगा। वे इंतजार करते रहे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। परेशान आकर फिर से तहसील में शिकायत दी।

    तहसील में आत्मदाह की चेतावनी

    इस तरह वे दो साल से तहसील के चक्कर काट रहे हैं। अगस्त महीने में भी उन्होंने अधिकारियों को पूरे प्रकरण से अवगत कराया। लेकिन नाम में संशोधन नहीं हुआ। प्रशासनिक रवैये से क्षुब्ध आकर अब उन्होंने तहसील में ही आत्मदाह करने की चेतावनी दी है।

    इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को शिकायती पत्र भी दिया है। प्रकरण में एसडीएम का कहना है किसी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। मामले में जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी।