Ghaziabad News: मुरादनगर में जमीन धोखाधड़ी में दो गिरफ्तार, सलीम और रियाजुद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज
मुरादनगर में जमीन के फर्जी कागजात बनाकर बैनामा करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इरशाद की शिकायत पर सलीम और रियाजुद्दीन के ख ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मुरादनगर में थाना क्षेत्र की आर्यनगर कॉलोनी में जमीन के फर्जी कागज बनाकर जमीन का बैनामा करने के मामले में फरार चल रहे आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है।
एसीपी मसूरी ने बताया कि आर्यनगर कालोनी के रहने वाले इरशाद ने तीन बुधवार ने तहरीर दी थी, जिसमें उसने सलीम और रियाजुद्दीन पर फर्जी कागजों के आधार पर उन्हे जमीन बेचने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। बृहस्पतिवार दोपहर को पुलिस ने आरोपित सलीम और रियाजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया।
