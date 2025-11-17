Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धोखाधड़ी से महिला को मकान बेचने वाले 50 हजार इनामी योगेश गुप्ता को यूपी एसटीएफ ने पकड़ा

    By Vikas Verma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:32 PM (IST)

    मोदीनगर में, एक महिला को धोखा देकर मकान बेचने के मामले में फरार आरोपी योगेश गुप्ता को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। योगेश ने महिला से 15 लाख रुपये लेकर फर्जी बैनामा किया और जुए का कर्ज चुकाकर भाग गया था। पुलिस ने उसे मेरठ के मोदीपुरम से पकड़ा। पूछताछ में उसने जुए की लत और कर्ज के बारे में बताया।

    prefferd source google
    Hero Image

    मकान बेचने के मामले में फरार चल रहे आरोपित योगेश गुप्ता को यूपीएसटीएफ से सोमवार काे मेरठ के माेदीपुरम से पकड़ लिया। 

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। महिला को धोखाधड़ी से मकान बेचने के मामले में फरार चल रहे आरोपित योगेश गुप्ता को यूपीएसटीएफ से सोमवार काे मेरठ के माेदीपुरम से पकड़ लिया। आरोपित के खिलाफ मोदीनगर थाने में 2023 में केस दर्ज हुआ था। आरोपित ने महिला के नाम फर्जी बैनामा किया। महिला से मिली 15 लाख की रकम से जुअे में हुआ कर्ज उतारकर फरार हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोदीनगर की देवेंद्रपुरी नई कालोनी की महिला अलका के संपर्क में आरोपित योगेश गुप्ता 2022 में आया था। कुछ समय ही योगेश के पिता की मौत हुई थी। यह मकान मोदी समूह के नाम था।मोदी समूह में योगेश के पिता नौकरी करते थे। इसलिए वे मकान में रहते थे। पिता की मौत के बाद योगेश ने मकान को धोखाधड़ी से बेचने की तैयारी की। उनसे महिला अलका को मकान दिखाया और 15 लाख में सौदा कर दिया।

    फर्जी तरीके से बैनामा कराने के बाद अलका से 15 लाख रुपये ले लिये। अलका मकान पर पहुंचीं और छानबीन की तो धोखाधड़ी का पता चला। उन्होंने योेगेश से संपर्क किया लेकिन सफलता नहीं मिली। परेशान आकर थाने में केस दर्ज कराया। तभी से पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी थी। लेकिन वह अंडरग्राउंड था।

    मोदीनगर पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी जब योगेश नहीं मिला तो यूपीएसटीएफ को जिम्मेदारी दी गई। कुछ समय पहले ही गाजियाबाद पुलिस में एडिशन सीपी ने आरोपित पर 50 हजार का इनाम घोषित किया। अब टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि योगेश को मेरठ के मोदीपुरम में देखा गया है। इसपर टीम दौड़ी और आरोपित को पकड़कर मोदीनगर थाने ले आई।

    आरोपित ने पूछताछ में बताया कि उसे जुआ खेलने की लत है। जिसके चलते उसपर कर्जा हो गया। कर्जदार परेशान कर रहे थे। इसलिए उसने मकान बेचा। रकम से कर्जा उतारकर वह चोरी-छिपे मेरठ रहने लगा। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि आरोपित को जेल भेज दिया गया है।