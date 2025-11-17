धोखाधड़ी से महिला को मकान बेचने वाले 50 हजार इनामी योगेश गुप्ता को यूपी एसटीएफ ने पकड़ा

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। महिला को धोखाधड़ी से मकान बेचने के मामले में फरार चल रहे आरोपित योगेश गुप्ता को यूपीएसटीएफ से सोमवार काे मेरठ के माेदीपुरम से पकड़ लिया। आरोपित के खिलाफ मोदीनगर थाने में 2023 में केस दर्ज हुआ था। आरोपित ने महिला के नाम फर्जी बैनामा किया। महिला से मिली 15 लाख की रकम से जुअे में हुआ कर्ज उतारकर फरार हो गया।

मोदीनगर की देवेंद्रपुरी नई कालोनी की महिला अलका के संपर्क में आरोपित योगेश गुप्ता 2022 में आया था। कुछ समय ही योगेश के पिता की मौत हुई थी। यह मकान मोदी समूह के नाम था।मोदी समूह में योगेश के पिता नौकरी करते थे। इसलिए वे मकान में रहते थे। पिता की मौत के बाद योगेश ने मकान को धोखाधड़ी से बेचने की तैयारी की। उनसे महिला अलका को मकान दिखाया और 15 लाख में सौदा कर दिया।

फर्जी तरीके से बैनामा कराने के बाद अलका से 15 लाख रुपये ले लिये। अलका मकान पर पहुंचीं और छानबीन की तो धोखाधड़ी का पता चला। उन्होंने योेगेश से संपर्क किया लेकिन सफलता नहीं मिली। परेशान आकर थाने में केस दर्ज कराया। तभी से पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी थी। लेकिन वह अंडरग्राउंड था।

मोदीनगर पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी जब योगेश नहीं मिला तो यूपीएसटीएफ को जिम्मेदारी दी गई। कुछ समय पहले ही गाजियाबाद पुलिस में एडिशन सीपी ने आरोपित पर 50 हजार का इनाम घोषित किया। अब टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि योगेश को मेरठ के मोदीपुरम में देखा गया है। इसपर टीम दौड़ी और आरोपित को पकड़कर मोदीनगर थाने ले आई।