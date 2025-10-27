Language
    फर्जी आईडी पर खोले गए बैंक खाताें में मिला 1.09 करोड़ का ट्रांजेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल पर घूमी जांच

    By Vinit Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 12:59 AM (IST)

    फर्जी आईडी पर खोले गए बैंक खातों में 1.09 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन पाया गया है। पुलिस और वित्तीय जांच एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। इन खातों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होने का संदेह है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    11 सितंबर को सिद्धार्थ विहार स्थित गौर सिद्धार्थम सोसायटी में एसटीएफ ने छापा मारा था।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एसटीएफ ने 11 सितंबर को सिद्धार्थ विहार स्थित गौर सिद्धार्थम सोसायटी के एक फ्लैट में छापा मारकर छह ठगों को गिरफ्तार किया था। आरोपितों से 100 म्यूल बैंक खाते भी मिले थे। जिनका प्रयोग आनलाइन गेमिंग और अन्य साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किया गया।

    इन बैंक खातों के खिलाफ देशभर के विभिन्न पुलिस थानों से संबंधित 28 शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर होने की जानकारी सामने आई। जिनमें ठगी की 1.09 करोड़ रुपये की धनराशि ट्रांसफर हुई। एसटीएफ ने 10 राज्यों की पुलिस को पत्र भेजकर इन शिकायतों पर पीड़ितों से बात कर केस दर्ज करने की मांग की है।

    एसटीएफ की गिरफ्त में आए आरोपितों से 100 ऐसे बैंक खाते जिन्हें फर्जी आइडी पर खोला गया उनकी सूची मिली थी। जांच में एनसीआरपी पोर्टल पर 28 खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर होना पाया। इसके बाद एसटीएफ ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड पुलिस को सूचित कर इन मामलों की जानकारी देकर केस दर्ज करने की मांग की है।

    जांच में सामने आया कि आरोपितों को फर्जी आइडी पर खुले बैंक खाते बिहार के दानापुर स्थित तकियारपुर में बंधन बैंक शाखा का कर्मचारी, सोनपुर के एचडीएफसी बैंक के दो कर्मचारी मुहैया कराते थे। यह गिरोह खुद को राजनीतिक दल के लिए रकम का इंतजाम करने वाला बताते और कहते कि उनके पास 100 और 200 के करोड़ों रुपये हैं।

    जिनके बदले में 500 के नोट चाहिए। बड़े नोट उपलब्ध कराने वाले को दोगुना तक रकम चुकाने का लालच देते, लेकिन नकली नोट की गड़डी देकर ठगी करते थे। एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि म्यूल खातों को खुलवाने में सहयोग करने वाले तीन बैककर्मी भी एसटीएफ शीघ्र गिरफ्तार कर सकती है।

    एसटीएफ ने पकड़ास था इन्हें 

    एसटीएफ ने बिहार के सोनपुर निवासी गिरोह सरगना शुभम राज, पटना के खेमनी चरण कंकड़बाग स्थित गलेक्सी अपार्टमेंट निवासी प्रदीप कुमार, पटना के लेखानगर स्थित गणेश अपार्टमेंट निवासी धीरज मिश्रा, बिहार के सोनपुर के गांव चक अपसैड निवासी सोनू कुमार, सोनपुर के पहाड़ी चक निवासी अमरजीत कुमार, बुलंदहशर के शिकारपुर स्थित गांव रानोरहम अलीपुर निवासी अनुराग को दबोचा था। एसटीएफ फरार आरोपित इंद्रमणि, चंचल कुमार, मृत्युंजय कुमार, अंकित कुमार और शान्वी समेत तीन बैंक अधिकारियों की तलाश में जुटी हुई है।

    आरोपितों से बरामद 100 बैक खातों की जानकारी के आधार पर 28 शिकायतों के संबंध में संबंधित राज्यों की पुलिस को पत्र भेजा गया है। गिरोह को म्यूल बैंक खाते मुहैया कराने वाले बैंक अधिकारियों से भी शीघ्र पूछताछ की जाएगी।


    - राजकुमार मिश्रा, एसपी एसटीएफ