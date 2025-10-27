फर्जी आईडी पर खोले गए बैंक खाताें में मिला 1.09 करोड़ का ट्रांजेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल पर घूमी जांच

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एसटीएफ ने 11 सितंबर को सिद्धार्थ विहार स्थित गौर सिद्धार्थम सोसायटी के एक फ्लैट में छापा मारकर छह ठगों को गिरफ्तार किया था। आरोपितों से 100 म्यूल बैंक खाते भी मिले थे। जिनका प्रयोग आनलाइन गेमिंग और अन्य साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन बैंक खातों के खिलाफ देशभर के विभिन्न पुलिस थानों से संबंधित 28 शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर होने की जानकारी सामने आई। जिनमें ठगी की 1.09 करोड़ रुपये की धनराशि ट्रांसफर हुई। एसटीएफ ने 10 राज्यों की पुलिस को पत्र भेजकर इन शिकायतों पर पीड़ितों से बात कर केस दर्ज करने की मांग की है।

एसटीएफ की गिरफ्त में आए आरोपितों से 100 ऐसे बैंक खाते जिन्हें फर्जी आइडी पर खोला गया उनकी सूची मिली थी। जांच में एनसीआरपी पोर्टल पर 28 खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर होना पाया। इसके बाद एसटीएफ ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड पुलिस को सूचित कर इन मामलों की जानकारी देकर केस दर्ज करने की मांग की है।

जांच में सामने आया कि आरोपितों को फर्जी आइडी पर खुले बैंक खाते बिहार के दानापुर स्थित तकियारपुर में बंधन बैंक शाखा का कर्मचारी, सोनपुर के एचडीएफसी बैंक के दो कर्मचारी मुहैया कराते थे। यह गिरोह खुद को राजनीतिक दल के लिए रकम का इंतजाम करने वाला बताते और कहते कि उनके पास 100 और 200 के करोड़ों रुपये हैं।

जिनके बदले में 500 के नोट चाहिए। बड़े नोट उपलब्ध कराने वाले को दोगुना तक रकम चुकाने का लालच देते, लेकिन नकली नोट की गड़डी देकर ठगी करते थे। एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि म्यूल खातों को खुलवाने में सहयोग करने वाले तीन बैककर्मी भी एसटीएफ शीघ्र गिरफ्तार कर सकती है।