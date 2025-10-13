ऑर्डर देने के बहाने 9 लाख रुपये की जींस लेकर चार कर्मचारी फरार, रिपोर्ट दर्ज

जागरण संवाददाता, लोनी। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की आर्यनगर कॉलोनी में चार फैक्ट्री कर्मचारी ऑर्डर देने के बहाने नौ लाख रुपये की जींस लेकर फरार हो गए। फैक्ट्री मालिक ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। लोनी बॉर्डर क्षेत्र की आर्यनगर कॉलोनी में अजय प्रताप सिंह की जींस की फैक्ट्री है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनका कहना है कि एक माह पहले फैक्ट्री कर्मचारी मेवालाल, लालचंद, अर्पित और चालक नजाकत अंसारी ऑर्डर के बहाने 2050 पीस जींस गाड़ी में लादकर ले गए। जिसकी कीमत करीब नौ लाख रुपये है। एक माह बाद न तो वापस किए और न ही रुपये जमा कराए।