    ऑर्डर देने के बहाने 9 लाख रुपये की जींस लेकर चार कर्मचारी फरार, रिपोर्ट दर्ज

    By Manoj Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:38 PM (IST)

    लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री से चार कर्मचारी नौ लाख रुपये की जींस लेकर फरार हो गए। फैक्ट्री मालिक अजय प्रताप सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कर्मचारियों ने ऑर्डर देने के बहाने 2050 पीस जींस गाड़ी में लादकर गायब हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री से चार कर्मचारी नौ लाख रुपये की जींस लेकर फरार हो गए।

    जागरण संवाददाता, लोनी। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की आर्यनगर कॉलोनी में चार फैक्ट्री कर्मचारी ऑर्डर देने के बहाने नौ लाख रुपये की जींस लेकर फरार हो गए। फैक्ट्री मालिक ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। लोनी बॉर्डर क्षेत्र की आर्यनगर कॉलोनी में अजय प्रताप सिंह की जींस की फैक्ट्री है।

    उनका कहना है कि एक माह पहले फैक्ट्री कर्मचारी मेवालाल, लालचंद, अर्पित और चालक नजाकत अंसारी ऑर्डर के बहाने 2050 पीस जींस गाड़ी में लादकर ले गए। जिसकी कीमत करीब नौ लाख रुपये है। एक माह बाद न तो वापस किए और न ही रुपये जमा कराए।

    एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है।