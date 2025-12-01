गाजियाबाद में फारेक्स ट्रेडिंग के नाम पर युवक से 49 लाख की ठगी, मैट्रीमोनियल साइट पर बातचीत कर फंसाया

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। इंदिरापुरम निवासी एक युवक को साइबर ठगों ने शादी के लिए प्रोफाइल मुहैया कराने वाली वेबसाइट के जरिए ट्रैक किया। युवक ने जब फर्जी प्रोफाइल पर बातचीत शुरू की तो कुछ ही दिनों में युवती ने युवक से कहा कि वह फारेक्स ट्रेडिंग के जरिए कमाई करती है। युवक को भी झांसे में लेकर ट्रेडिंग शुरू कराई गई।

पीड़ित से कुछ ही दिनों में 49 लाख रुपए ट्रेडिंग के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए गए। पीड़ित ने जब अपने रुपए निकालने चाहे तो उनसे 30 प्रतिशत टैक्स मांगा गया। परेशान होकर पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत की है।

रियल एस्टेट के कारोबार में है परिवार वैशाली निवासी अभिषेक ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि 18 सितंबर को उन्हें निहारिका सिंह नाम की एक लड़की का नंबर शादी डाटकाम वेबसाइट के माध्यम से मिला। 20 सितंबर को निहारिका ने जानकारी दी कि रीयल स्टेट का उसका पारिवारिक व्यवसाय है। उसका परिवार जालंधर, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट कारोबार करता है।

23 सितंबर को निहारिका ने अभिषेक को फारेक्स ट्रेडिंग में निवेश करने पर मुनाफा होने की जानकारी दी। बातचीत आगे बढ़ने पर युवक को ट्रेडिंग शुरू कराई गई। पीड़ित कई बार में आरोपितों के बताए बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर किए। उन रुपयों को डालर में बदलकर निवेश करना बताया गया।

इसके बाद पीड़ित ने जब अपने रुपये निकालने चाहे तो उनसे 30 प्रतिशत टैक्स की मांग की गई। उन्होंने बिना मुनाफा अपनी धनराशि निकालने के लिए कहा तब भी उनसे टैक्स मांगा गया। परेशान होकर उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की है।