Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में फारेक्स ट्रेडिंग के नाम पर युवक से 49 लाख की ठगी, मैट्रीमोनियल साइट पर बातचीत कर फंसाया

    By Vinit Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:22 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक युवक को फारेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 49 लाख रुपये की ठगी हुई। मैट्रीमोनियल साइट पर हुई बातचीत के बाद युवक को निवेश के लिए प्रेरित किया गया। महिला ने अच्छे रिटर्न का लालच दिया, जिसके बाद युवक ने कई बार में 49 लाख रुपये का निवेश किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। इंदिरापुरम निवासी एक युवक को साइबर ठगों ने शादी के लिए प्रोफाइल मुहैया कराने वाली वेबसाइट के जरिए ट्रैक किया। युवक ने जब फर्जी प्रोफाइल पर बातचीत शुरू की तो कुछ ही दिनों में युवती ने युवक से कहा कि वह फारेक्स ट्रेडिंग के जरिए कमाई करती है। युवक को भी झांसे में लेकर ट्रेडिंग शुरू कराई गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़ित से कुछ ही दिनों में 49 लाख रुपए ट्रेडिंग के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए गए। पीड़ित ने जब अपने रुपए निकालने चाहे तो उनसे 30 प्रतिशत टैक्स मांगा गया। परेशान होकर पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत की है।

    रियल एस्टेट के कारोबार में है परिवार

    वैशाली निवासी अभिषेक ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि 18 सितंबर को उन्हें निहारिका सिंह नाम की एक लड़की का नंबर शादी डाटकाम वेबसाइट के माध्यम से मिला। 20 सितंबर को निहारिका ने जानकारी दी कि रीयल स्टेट का उसका पारिवारिक व्यवसाय है। उसका परिवार जालंधर, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट कारोबार करता है।

    23 सितंबर को निहारिका ने अभिषेक को फारेक्स ट्रेडिंग में निवेश करने पर मुनाफा होने की जानकारी दी। बातचीत आगे बढ़ने पर युवक को ट्रेडिंग शुरू कराई गई। पीड़ित कई बार में आरोपितों के बताए बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर किए। उन रुपयों को डालर में बदलकर निवेश करना बताया गया।

    इसके बाद पीड़ित ने जब अपने रुपये निकालने चाहे तो उनसे 30 प्रतिशत टैक्स की मांग की गई। उन्होंने बिना मुनाफा अपनी धनराशि निकालने के लिए कहा तब भी उनसे टैक्स मांगा गया। परेशान होकर उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की है।

    सावधान रहें

    • केवल सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) से मान्यता प्राप्त ब्रोकर या प्लेटफार्म के माध्यम से ही निवेश करें।
    • फर्जी एप, वेबसाइट या इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर कभी भी पैसा न लगाएं।
    • अनजान नंबरों से आए लिंक पर क्लिक न करें।
    • दोगुने रिटर्न के झांसे में न आएं, इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है।
    • ओटीपी, पासवर्ड, बैंक डिटेल या आधार नंबर किसी को न बताएं।
    • अपने इंटरनेट मीडिया, ईमेल और बैंक खातों पर दो-स्तरीय सुरक्षा सुविधा सक्रिय करें।

    साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

     