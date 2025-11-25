गाजियाबाद में चाउमीन खाने से छह लोग हुए बीमार, अस्पताल में कराए गए भर्ती

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विजयनगर क्षेत्र की सुदामापुरी कॉलोनी के रहने वाले छह लोग चाउमीन खाने से बीमार हो गये। पहले पेट दर्द और फिर उल्टी होने पर बीमार लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराये गये मरीजों में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला हरबीरी, 38 वर्षीय गुड्डी, 49 वर्षीय शारदा और 15 वर्षीय मनीष शामिल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चिकित्सकों ने फूड प्वॉइजनिंग मानते हुए मरीजों का इलाज किया। सुबह दस बजे चारों मरीज भर्ती किये गये और दोपहर बाद हालत में सुधार के बाद चारों को घर भेज दिया गया। गुड्डी के पति शिवकुमार ने बताया कि घर के पास ही एक हलवाई चाउमीन बनाता है। बच्चे सुबह को नाश्ते में चाउमीन खरीदकर ले आये। खाने के बाद चारों लोग बीमार हो गये।