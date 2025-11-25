गाजियाबाद में चाउमीन खाने से छह लोग हुए बीमार, अस्पताल में कराए गए भर्ती
गाजियाबाद में चाउमीन खाने के बाद कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है और पीड़ितों का इलाज जारी है। चाउमीन खाने से लोगों की हालत बिगड़ी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। विजयनगर क्षेत्र की सुदामापुरी कॉलोनी के रहने वाले छह लोग चाउमीन खाने से बीमार हो गये। पहले पेट दर्द और फिर उल्टी होने पर बीमार लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराये गये मरीजों में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला हरबीरी, 38 वर्षीय गुड्डी, 49 वर्षीय शारदा और 15 वर्षीय मनीष शामिल है।
चिकित्सकों ने फूड प्वॉइजनिंग मानते हुए मरीजों का इलाज किया। सुबह दस बजे चारों मरीज भर्ती किये गये और दोपहर बाद हालत में सुधार के बाद चारों को घर भेज दिया गया। गुड्डी के पति शिवकुमार ने बताया कि घर के पास ही एक हलवाई चाउमीन बनाता है। बच्चे सुबह को नाश्ते में चाउमीन खरीदकर ले आये। खाने के बाद चारों लोग बीमार हो गये।
उनके अनुसार दूसरे परिवार के भी दो लोगों ने यही चाउमीन खाया और बीमार हो गये। इन दोनों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। पता चला है कि बीमार लोगों के घर पहुंचकर हलवाई ने माफी मांग ली है। इसी के चलते किसी ने पुलिस को कोई शिकायत नहीं की है। इससे पहले भी उक्त क्षेत्र में टिक्की खाने से एक साथ सात लोग बीमार हो चुके हैं।
