Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad Fire: डीएलएफ कॉलोनी के एक फ्लैट में लगी आग, मकान मालिक को सुरक्षित बचाया गया

    By Ashutosh Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:30 PM (IST)

    गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के डीएलएफ कॉलोनी में एक फ्लैट में आग लग गई। सैर पर निकले लोगों ने धुआं देखकर दमकल को सूचना दी और सो रहे मकान ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र की डीएलएफ कालोनी स्थित एक फ्लैट में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र की डीएलएफ कालोनी स्थित एक फ्लैट में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई। सुबह सैर पर निकले लोगों ने धुआं निकलता हुआ देखकर दमकल को सूचना दी और दरवाजा खुलवाकर भीतर सो रहे मकान मालिक को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना में किसी प्रकार की जनहानी नहीं हुई है। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि डीएलएफ कालोनी निवासी संजीव कुमार दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। सोमवार को वह घर में सो रहे थे। सुबह के समय लोगों ने फ्लैट में से धुआं निकलता हुआ देखकर दमकल को सूचना दी। लोग फ्लैट पर पहुंचे और दरवाजा खुलवाकर संजीव कुमार को बाहर निकाला।

    मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग कमरे से शुरू होकर रसोई तक पहुंच गई थी लेकिन गनीमत रही कि आग गैस सिलेंडर तक नहीं पहुंची, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। राहुल पाल ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच कराई जा रही है।