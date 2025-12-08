Ghaziabad Fire: डीएलएफ कॉलोनी के एक फ्लैट में लगी आग, मकान मालिक को सुरक्षित बचाया गया
गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के डीएलएफ कॉलोनी में एक फ्लैट में आग लग गई। सैर पर निकले लोगों ने धुआं देखकर दमकल को सूचना दी और सो रहे मकान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र की डीएलएफ कालोनी स्थित एक फ्लैट में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई। सुबह सैर पर निकले लोगों ने धुआं निकलता हुआ देखकर दमकल को सूचना दी और दरवाजा खुलवाकर भीतर सो रहे मकान मालिक को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना में किसी प्रकार की जनहानी नहीं हुई है। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि डीएलएफ कालोनी निवासी संजीव कुमार दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। सोमवार को वह घर में सो रहे थे। सुबह के समय लोगों ने फ्लैट में से धुआं निकलता हुआ देखकर दमकल को सूचना दी। लोग फ्लैट पर पहुंचे और दरवाजा खुलवाकर संजीव कुमार को बाहर निकाला।
मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग कमरे से शुरू होकर रसोई तक पहुंच गई थी लेकिन गनीमत रही कि आग गैस सिलेंडर तक नहीं पहुंची, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। राहुल पाल ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच कराई जा रही है।
